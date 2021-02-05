台南養生館暗藏春色　警破獲色情按摩6人送辦

▲台南市警六分局金華所據報查獲按摩養生館暗藏春色，查獲涉嫌不法性交易。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局2月4日據報循線在南區1家按摩養生館，查獲不法色情交易，包括負責人、消費者及按摩技師等共6名男女涉嫌不法性交易，全案偵訊後依違反社會秩序維護法及妨害風化等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

六分局金華所日前接獲線報，台南市南區有1家養生會館，暗地從事半套猥褻性交易，警方經蒐集相關不法事證後，於2月4日由陳錦文分局長指揮，前往執行搜索查緝，在持搜索票進入前，員警先埋伏於養生館外，見有客人上門，立即把握時機持搜索票進入店內，現場於包廂內查獲2對男客與女按摩技師從事半套性交易服務，現場查扣證物一批。女按摩師向警方表示，她們是應客人要求才有做「打手槍」半套服務，接摩每節50分鐘1300元。全案詢畢後依妨害風化等罪嫌，將現場負責人送辦，另男客與按摩師另依社維法移送裁處。

台南市警六分局分局長陳錦文表示，春節將近，為貫徹掃蕩色情之決心，淨化社會風氣，部分按摩業者以合法掩護非法，從事不法性交易，暗營色情勾當；為貫徹維護治安及掃除色情之決心，將落實執行清查轄內色情場所，呼籲業者勿心存僥倖，以身試法。

4種口味小布丁，口感層次豐富

