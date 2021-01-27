漁船設「暗門」　海巡突破搬運工心防…查獲市價500萬私菸

記者陳崑福／屏東報導

澎湖籍「吉成發」漁船林姓船長涉嫌利用漁船暗門藏放峰牌等私菸價值約500萬元，於26日晚上入港屏東縣新園鄉鹽埔漁港停泊時，被海巡署高雄查緝隊等單位組成專案小組查獲，訊後將船長及５名搬運工依違反菸酒管理法移送法辦，擴大追查來源及管道。

▲偵防分署高雄查緝隊與南部分署第五岸巡隊等單位在鹽埔漁港查獲漁船走私香菸，圖海巡人員出動緝私犬 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼查獲私菸還有警語。暗門藏放私菸。



海巡署高雄查緝隊於2020年10月接獲「吉成發」號漁船涉走私香菸情情資後，隨即與南部分署第五岸巡隊會同宜蘭、鳳山查緝隊、艦隊分署第十四海巡隊、第八海巡隊及高雄市鹽埕警分局、屏東縣東港警分局等單位組成專案小組追查。

▲▼逮獲船長、私菸都用防水布包紮保護防濕。

經過專案小組人員數次蒐證及分析線情後，鎖定該漁船林姓船長將利用農曆年前出港走私香菸，期間林嫌除了不斷出港試船，混淆偵查作為外，更於（26）日晚漁船進港時，以海巡署執檢時間過長的名義，擾亂及分散安檢所執勤人員注意力，試圖以聲東擊西方式進行走私。

經專案小組人員旁敲側擊，從有5名涉案搬運工人得知，該漁船於船腹設有暗門，再以輸送帶運送私菸至許久未出港的另艘漁船上，再以螞蟻搬家的方式少量運出，以規避檢查，

經專案小組鍥而不捨追緝，終於查獲金橋及大七品牌未稅私菸合計151箱(7萬5500包，市價約新臺幣5百萬元)，由於目前為防疫重點期間，因該批走私菸品來源不明，由海巡署執行漁船消毒及人員檢疫工作，以防制病毒隨船入境。

偵防分署高雄查緝隊表示，走私香菸藏放於漁船暗艙內，儲存環境非常惡劣，又民眾若誤用來路不明的香菸，有危害健康的疑慮；該分署將持續結合治安單位戮力執行查緝走私工作，以積極維護國人身體健康及社會經濟穩定。

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