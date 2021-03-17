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企業團體採購雲林農產　幼兒學童下田體驗蘿蔔採收趣

▲初春在二期作收割後播種的裡作白蘿蔔也正值採收期，四湖鄉的一處蘿蔔田中，縣長張麗善、雲林縣幼兒教育發展協會與幼兒園的孩童體驗拔蘿蔔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲初春在二期作收割後播種的裡作白蘿蔔也正值採收期，四湖鄉的一處蘿蔔田中，縣長張麗善、雲林縣幼兒教育發展協會與幼兒園的孩童體驗拔蘿蔔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

初春在二期作收割後播種的裡作白蘿蔔也正值採收期，四湖鄉的一處蘿蔔田中，縣長張麗善、雲林縣幼兒教育發展協會與幼兒園的孩童體驗拔蘿蔔。晶璽健康生活館董事長何修榕也現身為幫助農友舒緩產銷壓力，一舉訂購雲林縣高麗菜、蘿蔔，並預購鳳梨，藉由此舉拋轉引玉，希望企業界能共同響應。

中華民國促進兒童福利聯盟總會及中華民國幼教聯合總會號召全國幼兒園共同團購高麗菜數千箱，並認購了1分地蘿蔔田，今天帶領卡爾蕎幼兒園、聖文幼兒園及宏祐幼兒園的孩童們直達產地，採收新鮮的白蘿蔔，晶璽健康生活館董事長何修榕，亦訂購雲林縣高麗菜250箱、蘿蔔30箱，並預購鳳梨120箱。

雲林縣長張麗善頒贈感謝狀給晶璽健康董事長何修榕、中華民國促進兒童福利聯盟總會長謝京函及中華民國幼教協會代表陳靜儀榮譽理事，張縣長說，雲林是最大的蔬菜產區，對於縣內農產品推廣不遺餘力，從年前開始就積極協助媒合行銷高麗菜，累計已媒合銷售達807公噸，感謝何修榕董事長、中華民國幼教協會及中華民國促進兒童福利聯盟等企業及單位嘉惠農民善舉，希望有更多企業單位能夠共同響應，協助辛苦農友度過難關。

農業處處長吳芳銘表示，白蘿蔔因栽培容易加上生長快速的優點，台灣各地都有不少農民栽種。雲林白蘿蔔自農曆7月後播種，適合生長於涼爽的氣候環境，主要產期為冬季，再過不久盛產期即將進入尾聲，白蘿蔔不管是烹煮、醃漬、涼拌或是做成美味的蘿蔔糕，都有品嚐它甜美的滋味，把握盛產期品嘗蘿蔔清甜滋味，絕對超值又划算。

▲初春在二期作收割後播種的裡作白蘿蔔也正值採收期，四湖鄉的一處蘿蔔田中，縣長張麗善、雲林縣幼兒教育發展協會與幼兒園的孩童體驗拔蘿蔔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲促進兒童福利聯盟總會及中華民國幼教聯合總會號召全國幼兒園共同團購高麗菜，並認購蘿蔔田，晶璽健康生活館董事長何修榕，訂購高麗菜250箱、蘿蔔30箱，並預購鳳梨120箱。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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