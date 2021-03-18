蛋塔、衛生紙訂單被蝦皮取消　北市消保官：可提申訴

記者袁茵／台北報導

蝦皮購物官方賣場17日深夜出包，肯德基6入蛋塔禮盒誤標價為35元，萊爾富抽取式衛生紙100抽價格也異常便宜，8包竟僅30元，被許多網友搶購一空，至少賣出1.9萬份。針對蝦皮購物將取消訂單，並祭出補償方案，北市消保官楊麗萍18日表示，若消費者沒辦法接受該處理方法，消費者都有權利可以來提申訴。





▲蝦皮購物的「肯德基6入蛋塔禮盒」價格設定出包。（圖／民眾提供）

蝦皮購物的價格設定疑似出現異常，一名網友在批踢踢爆料，原價185元的「肯德基原味蛋撻禮盒（6入）即享券」，竟然只賣35元，好康逗相報分享後，吸引大批人爭相搶購，有人一次就買10盒、20盒、甚至是50盒，截止最後有8.3萬人次購買。

此外，也有網友發現萊爾富抽取式衛生紙標錯價，100抽8包只賣30元，超殺價格同樣引起眾多網友搶下單訂購，截至18日晚間1時47分已經賣出2萬份，不過接近凌晨2點，蝦皮才將價錢修改為264元，恢復正常價格。

事隔一日，蝦皮購物於18日下午2時左右表示，「肯德基原味蛋塔禮盒6入」、「萊爾富抽取式衛生紙100抽*8」商品標價錯誤，已成立訂單將進行取消，並且全額退費；購買蛋塔的消費者補償「滿180元折180元」的全站折扣券，購買萊爾富衛生紙的消費者則補償「滿270元折270元」的全站折扣券。

針對已經有消費者領貨，但蝦皮卻祭出訂單全取消等補償方案，楊麗萍提及，這有可能會有消費糾紛，如果消費者沒辦法接受其處理方式，不論怎樣只要消費者對業者之間有爭議的話，消費者都有權利可以來提申訴，不過目前還沒收到相關申訴。

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