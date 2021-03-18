屏東男大學生改名「陳水扁鮭魚」！不是要吃壽司　真正原因曝光

▲屏東縣男大生改名陳水扁鮭魚卻不吃鮭魚的真正原因曝光。（圖／翻攝臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一所大學的男大學生，昨（17）日下午也到屏東縣某鄉鎮戶政事務所申請改名「陳水扁鮭魚」，雖戶政人員提醒他如果是為了壽司店吃免費鮭魚，由於一生只有3次機會，且會通知他的家人換戶口名簿，勸他考慮，他接受提醒一度離開，但過10多分鐘再返回改名，戶政人員遂依他的意願幫他改名，不過，他說「不是為吃鮭魚壽司，而是和同學打賭」，究竟打什麼賭，戶政人員也未追問。

屏東縣政府民政處人員18日表示，到目前為止，全縣只有一人申請改名「鮭魚」。

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這位就讀屏東縣內一所大學的男大學生，設籍在中部，昨天下午到縣內某鄉鎮戶政事務所申請改名，戶政人員原以為他是為了吃「鮭魚壽司」，但他沒有承認，並表示是和同學打賭。

戶政人員勸他不要衝動，以改名後會通知家人換戶口名簿，並詢問他改名前有沒有先和家人商量？由於改名後，會通知家人更改戶口名簿，家人也會知道。

男大學生於是先行離去，但過了10多分鐘，他又返回提出申請，戶政人員就依他的意思幫他改名「陳水扁鮭魚」，戶政人員說，男大生不願意被採訪人，但仍提醒他一生有3次改名機會，如果為了吃鮭魚壽司，真的要三思，不過男大生堅持改名，戶政人員依規辦理並發給新身分證。

▲壽司郎舉辦鮭魚同音同字整桌免費活動，引爆台灣鮭魚之亂。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）

▲台南李姓男大生18日上午前往戶政事務所改名，改成含「鮭魚」兩字在內長達40字的姓名，能吃鮭魚還破全台最長名字的記錄。（圖／李姓男大生提供，下同）

▲民眾改名為鮭魚吃爆壽司郎。（圖／讀者張嘴大口吃鮭魚提供）