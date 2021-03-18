蝦皮取消訂單！消費者想申訴　消保官：2情況法院會同意業者撤單

記者蔡玟君／台北報導

蝦皮18日凌晨發生肯德基蛋塔、萊爾富衛生紙標錯價2大失誤，隨後宣布取消已成立訂單並全額退款，並提出補償機制，消保處副處長吳政學表示，如果消費者對業者提出的補償方案不滿意，可提出申訴，再由消保官協助協商，若協商不成才會走法院程序，但吳政學提醒，即使走法院程序，也會判斷消費者是否有權利濫用、應有價值認知等情況同意業者撤單。

▲蝦皮蛋塔衛生紙標錯價（圖／翻攝臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳政學進一步解釋，若走法院程序，法官會根據幾個原則考量判決，首先是業者是否有過失，其次是根據民法88條，若業者撤單是否會影響交易安全，最後才考量消費者有沒有值得保護的信賴原則、消費者應具有的價值認知，以及是否有權利濫用的情況。

吳政學舉例，曾有一案例是販售重機的業者標錯價，原價17萬標成1.7萬，但根據價值認知，重機不可能這麼便宜，若消費者藉此大量下標並要求業者履行，可能涉及權利濫用，最後該案法院判決同意業者撤單。但吳政學也強調，每一個案例都有不同處理情況，因此若是消費者覺得權益受損，可以申訴，消保官會再來協調，還是要依照不同案件整體來評估。

★法律小知識：

民法88條規定：意思表示之內容有錯誤，或表意人若知其事情即不為意思表示者，表意人得將其意思表示撤銷之。但以其錯誤或不知事情，非由表意人自己之過失者為限。

當事人之資格或物之性質，若交易上認為重要者，其錯誤，視為意思表示內容之錯誤。