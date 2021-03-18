用戶收到蝦皮「270元折價券」補償　一看有使用限制引不滿

▲有用戶陸續收到蝦皮發放的補償折價券，必須在一個星期內使用完畢。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者洪菱鞠／台北報導

蝦皮購物平台上架商品標錯價，6顆蛋撻只賣35元、100抽衛生紙8包僅30元，引起大批網友狂掃瘋搶。對此，蝦皮購物發聲明表示針對已成立之訂單進行取消並全額退款外，另提出補償方案，將提供100%折抵的全站折扣券，隨後已有用戶陸續收到折價券，只是一看到有效期限又火大了。

蝦皮購物18日凌晨一連出兩大包，因為標價錯誤，導致原價185元的「肯德基原味蛋撻禮盒（6入）即享券」，竟然只賣35元，吸引許多人爭相搶購，截止最後有8.3萬人次購買；原本賣264元的萊爾富抽取式衛生紙100抽8包，也被發現僅賣30元，超殺價格同樣讓網友暴動搶買，至少已經賣出2萬份。在接近凌晨2點左右，蝦皮才修改價錢，恢復正常價格。

▲蝦皮購物上的肯德基蛋塔禮盒（6入）即享券，價格設定出包。（圖／民眾提供）

在這兩波蛋塔之亂、衛生紙之亂中，相較於早一步下單成功，已經順利取得電子票券並兌換到商品的人，有更多人則是被取消訂單，就有不少網友抱怨，明明已經刷卡、轉帳成功，結果卻收到退款或退單通知。針對這起標錯價格事件，蝦皮購物之後也正式宣布取消已成立之訂單並全額退款，對於購買「肯德基原味蛋塔禮盒（6入）」、「萊爾富HL抽取式衛生紙100抽*8」的消費者，將分別提供「滿180元折180元」與「滿270元折270元」的全站折扣券作為補償。

相關全站折扣券於今（3/18）起陸續發送，有網友收到後截圖分享到臉書社團「爆廢公社二館」上，除了嘆說「結果吃不到蛋撻也沒有衛生紙用」，看到使用時間限制為「2021-03-18 18：00-2021-03-25 23：59」，部分用戶則是反彈表示「重點折價券還只給到3/25啊 使用期限」、「其實我也不期望他會全發，但是折價券限一個禮拜內要用掉，感覺不是很好」；另有人認為蝦皮不出貨，改給折價券「摸頭」，不管買幾組就各一張，並用匯款的退費到錢包，把現金變蝦幣，對這樣的補償方式感到不滿。