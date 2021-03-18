西雅圖阿拉比卡豆混成黑心！董座把錯推外勞　窩樓梯間讀金剛經

記者黃宥寧／台北報導

西雅圖極品咖啡前年遭網路媒體《食力》踢爆，販售的「100%阿拉比卡豆」摻雜低價羅布斯塔咖啡豆豆，馥餘總經理劉增祥、廠務經理李志明及烘培組長何家誠依犯違反食安法、刑法標示不實罪起訴。士林地院18日開庭。劉增祥表示「2014年就隱退了，是廠長和2名外勞的問題。」開庭期間劉多次答非所問，法官聽到辯詞更批「西雅圖真的很不可思議！」

西雅圖咖啡從2018年1月1日起，為了降低成本，把原來只做為濾掛式咖啡原料的羅布斯塔豆，攙入、混充或假冒成阿拉比卡豆，然後包裝成「西雅圖Legendary義式綜合2LB」等13項產品，並在包裝上標示「100％阿拉比卡豆」。

2019年10月間，一篇食品安全網站文章公開質疑踢爆偽豆後，業者面對衛生單位稽查仍強力否認，直到被檢察官搜索約談到案，才承認全部犯行，劉增祥並主動交付犯罪所得1000萬元，並於隔天刊登道歉啟事項民眾及社會致歉，辦理回收退貨。

劉增祥去年3月開庭就否認犯罪，更砸重本委任曾任檢察官的律師胡原龍替他辯護；但他在開庭期間冷落律師，從頭到尾都由自己為自己辯護，並且堅持否認自己有使用混豆，更推卸責任給下屬員工及外勞。

劉增祥稱自從爆發咖啡豆有混摻上新聞後，衛生局展開調查後，他立刻問廠長李志明，李志明則回答可能是外籍勞工誤倒羅布斯塔豆到阿拉比卡豆烘豆區。劉並稱他們的咖啡分兩種通路，一種為業務性封閉通路（餐廳、飯店、早餐店、一般咖啡廳）另一種為開放性通路（家樂福、愛買）。劉表示封閉通路因無需標示所以這些咖啡豆就會有羅布斯塔豆混入。

直到2017年底2018年初，他們覺得咖啡豆市場開始熱，並開始大量進入市場，所以開始在外包裝上標示成分，而行銷部門就把在門市販售產品所使用的外包裝設計，直接「複製貼上」用在新的包裝上。他更委屈的說，所有消費者都以為阿拉比卡豆就是比較好，而羅布斯塔就是比較差，他雖然認為不是事實，但為了打進市場只能配合這需求，並且在開放性通路的使用標示使用「100％阿拉比卡」。

▼西雅圖咖啡標榜100%阿拉比卡豆竟摻羅布斯塔豆。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

劉稱2014年8月退出烘焙管理，全權放手交給廠長李志明，他無辜表示不知道配方有沒有經過變更，他有把咖啡豆配方「葵花寶典」留下。引退後只負責試喝，只要喝起來風味好喝那就不管其他的了。但李志明卻回答，「是總經理指示，我只是領薪水沒權力作太大變動」。劉更委屈表示「混摻羅布斯塔豆價格每公斤92.5元，便宜的阿拉比卡豆每公斤只要88元，員工不把節省成本不當作自己的事情，讓我心裡很難過。

法官聽到劉增祥的辯詞時，淡淡表示「西雅圖為老牌子了，很不容易，應該就要珍惜。」但劉卻在發生混豆事件非但沒有向社會大眾及消費者道歉，反而不斷為自己辯解，又將責任推卸給下屬，也批「西雅圖真是不可思議」

西雅圖在2020年1月全面將羅布斯塔豆換掉，並將原本4項半成品「經典、烘煎、傳濃、傳綜」改為7至8種配方配製於8至10種在開放性通路販售。法官最後也要求劉增祥提供咖啡豆產品配方，全案於6月17日開庭。

庭後媒體告訴劉增祥，門口有攝影機希望他能好好面對媒體訪問也別用跑的，但劉增祥僅回「我問一下公關」。隨後竟消失在法院內，直到下午3時許被人看到他躲在樓梯間念金剛經。

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