315晚會爆瘦肉精羊肉南北流竄　養殖戶：出欄前一個月才加

▲問題羊肉從外觀上看瘦肉明顯較多，在貨車上販售以規避查緝。（圖／翻攝央視財經）

記者魏有德／綜合報導

大陸於每年國際消費者權益日都會舉辦315晚會，踢爆黑心企業或不良商家。今年最受外界關注的便是河北青縣傳出以瘦肉精餵養羊隻，再透過經銷商將含有「瘦肉精」的羊肉販賣至無錫、天津、鄭州等地市場。消息曝光後，遭點名銷售的省市連夜前往市場稽查，目前仍未查獲相關含瘦肉精羊隻。

▲央視踢爆河北瘦肉精羊肉流竄南北市場。（圖／翻攝央視財經）

《央視財經》報導，位於河北滄州的青縣，是當地重要的養羊基地，每年大約出欄70萬頭羊。其中，新興鎮戴莊子村是最集中的養殖區域之一，但當地人從來不對外人說明養羊之方。其中一位養殖戶小杰（化名）突破心防後表示，「像我們這邊人，從來不跟外人提餵瘦肉精這事兒，一個是擔驚受怕，一個也就是心眼多，我這人就是實在，我有啥說啥。」

▲河北滄州青縣是當地重要的養羊基地，每年大約出欄70萬頭羊。（圖／翻攝央視財經）

小杰還親自示範如何添加瘦肉精，只見他把花生秸、玉米粉等依次添加到飼料筐中，然後挑出一個藍色的袋子，舀出小半碗灰白色粉末加進飼料筐，緊接著迅速啓動攪拌機，這些灰白色粉末就變得肉眼難察。

小杰提到，添加瘦肉精的時機非常關鍵，一般是在出欄前一個月添加，這樣才算餵得硬，「當地沒養好的都餵瘦肉精。」此外，為了應付檢查，當地人將少量沒有餵過瘦肉精的羊稱為「綠色羊」，在運輸過程中，「帶幾隻綠色的，能躲開點檢疫。」

▲青縣羊隻出欄前一個月才會添加瘦肉精。（圖／翻攝央視財經）

央視曝光含瘦肉精羊肉被銷售到南北各地市場後，各地政府也連夜出擊，清查當地市場內的羊肉。鄭州市市場監管局排查後發現，許多店家都已閉店休息，個別營業的商戶也未銷售冷鮮食品。同時，根據晚會曝光的畫面，調查組也在中牟縣萬邦國際農產品物流城牛羊肉交易區發現了相關商戶，並對該商戶售賣和冷藏的所有牛羊肉進行封存處理。

據悉，河北滄州青縣的這些商販並不在市場銷售羊肉，而是在貨車上販賣，多的時候有十多輛貨車，有的商販一天能賣出兩三百頭羊，在貨車上販售是因為這些羊肉無法通過檢測，可藉此規避查緝。