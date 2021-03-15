獨／買BMW百萬重機挨轟「祖傳三貸」　小鮮肉「一關鍵」打臉酸民

記者黃宥寧／綜合報導

「擁百萬重機夢想成真！」台中一家機車行11日PO出照片，文中感謝一名桃園男子「年輕氣盛，百萬重機不是夢！全額貸超低月付84期」。車主買下要價108萬BMW S1000RR重機。照片一出，立刻引發網友熱烈討論，還有不少人直呼「是真愛！」對此該車行也接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，這是一件很勵志的事情，要做的事情要趁年輕。

經營重機車業「兆豐車業」在臉書粉絲專頁貼出成交照片，照片中身穿黑色Ｔ恤佩戴黑色口罩看起來超年輕的男子，神氣站在BMW百萬重機旁，臉上露出喜不自勝的靦腆笑容，即便戴上口罩，也無法掩蓋喜悅神情。

該篇文章底下也引發不少網友紛紛留言，「人因夢想而偉貸」、「英雄出少年」、「7年...年輕真好」、「車貸當房貸在背的男人」、「祖傳三貸的夢想」、「瞧他眼神多得意」、「貸貸相傳」，還有人歪樓「我只知道，車主好像蠻帥的」、「有大B，人看起來都變帥了」。

但也有網友提出疑問「沒人注意到這間車行的po文都是超低月付84期嗎?到底是什麼能力可能幫人貸到84期，去誘惑消費者買下這麼昂貴的奢侈品?」

對此《ETtoday新聞雲》記者致電給該車行，陳老闆也給出回應。他表示BMW S1000RR重機是標配版全新要價108.8萬元；這位年輕人因為名下有房子所以銀行審核貸款條件時當然給過。而小鮮肉車主是分84期一期為3.5%利率，每個月大概付14515元左右。

陳老闆知道該文章引起熱烈討論，他表示現在其實有很多年輕人買重機，與其花10萬修車、改車，不如買一台好一點的重機，就這件事情來看一件很勵志的事情，不需要因為對象是年輕人又貸款就給予負評，適合的車交到適合的車主手上應該要抱持祝福心情。

▼桃園一名年輕男子全貸84期買下百萬重機，引發話題。（圖／翻攝自臉書／兆豐車業）

《BMW S1000RR高性能摩托車簡介 》

排氣量：1000 CC

引擎形式： 水冷DOHC並列四缸

壓縮比： 13.0:1

最高馬力：193hp/13000rpm

最大扭力：11.42kg-m/9750rpm

油箱容量：17.5公升

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