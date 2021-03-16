亂飛直昇機恐坐牢！貨運董座300萬入手　秒變「跑趟司機」法官大驚

記者黃宥寧／台北報導

貨運老闆陳耀庭堪稱為「R22老司機」因無照亂飛遭法辦。士地16日簡判審理，檢方認為該案為社會矚目案件，不給予協商；陳坐在被告席聽到神情瞬間凝重不已。法官當庭問為何買直升機，他則解釋年輕時愛好飛行，為了習得飛行甚至前往國外上課。陳當庭稱自己是貨運司機，月入3萬，買直升機是用房子貸款，表示飛機已捐贈不會再犯請求輕判。

▲汽車通運公司負責人陳耀庭違法飛「R22」直升機，2度前往士林地院開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

2月23日首次開庭時，法官詢問他是否有認罪協商意願，陳耀庭則表示願意認罪協商；16日二度開庭有了突然有了急轉彎，公訴檢察官表示，經地檢署商量討論後認為該案子為社會矚目案件故不宜進行協商，法官諭知依簡式審判程序審理；坐在被告席的陳耀庭聽到時神情瞬間相當凝重。

現年55歲陳耀庭於法庭上承認於去年6月25日、8月15日、8月31日、9月13日、10月11日、11月12日總計違規飛了48次。陳委屈表示，自己不可能再犯了，也願意前往虎尾科大教學，貢獻付出。他的辯護人則表示，陳深具悔意，已捐贈直升機給予虎尾大學，甚至義務前往進行教學；更拿出前往虎尾科大的備課資料及上課內容，辯護人指，這輛直升機約3百多萬元左右，陳進行公益捐款甚至義務勞務前往上課，這樣的花費的時間金錢約價值4百萬元，並請法院從輕量刑。

法官詢問陳耀庭工作及收入作為量刑考量，陳則回目前從事貨運運輸，擔任駕駛以趟計價，月收約3萬~5萬1不等。法官聽到則很驚訝問，「怎麼會有錢買直升機？」陳則表示，以房子貸款買的。

▼陳耀庭去年駕駛R22直升機飛行至淡水，一度想降落在淡水「海中天」董娘豪宅旁草地。（圖／民眾提供）

法官接著問，為什麼想買直升機？他則回答，年輕時對飛行相當愛好，因緣際會下跟彰化一名商人購入二手R22，也在購入後前往國外上課取得直升機駕照。法官聽到這更納悶，並問他這樣學習飛行課程投入多少錢？陳則表示「大陸朋友有飛機，在大陸會一起飛行，累積相當多飛行經驗，所以上課時數不用多，這樣學習花費20萬元。」

檢方指出，陳耀庭2008年也因違法飛行，遭宜蘭地院判刑2月徒刑，當時沒有緩刑，該次違規飛行48次，量刑考量不宜從輕，甚至打臉辯護人捐贈直升機之說，表示直升機本來就為沒收之物，並請法官依法處刑。法官諭知，全案於4月13日上午11時宣判。

庭後陳耀庭與兒子快步走出法院，記者詢問，「為什麼在庭上說你是貨運司機？你不是老闆嗎」陳則回「我也是司機啊」對於記者追問為何有錢買直升機，陳竟回「我省吃儉用的」。經查他為汽車通運有限公司負責人，資本總額為2千500萬元，月收入是否僅為3到5萬，令人懷疑。

▼陳耀庭稱自己為貨運司機月入僅3~5萬，經記者查他為汽車通運有限公司負責人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

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