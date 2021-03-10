BMW尬奥迪害死30歲華航副機師！科技董座判決結果出爐

<p><strong>▲國道一號重慶北路匝道死亡車禍！張姓華航副機師慘死車內。（圖／ETtoday資料照，下同）</strong></p> <p>記者黃宥寧／台北報導</p>

記者黃宥寧／台北報導

張姓華航副機師2019年7月間駕車失控衝出國道一號重慶北路匝道護欄，撞進邊坡樹叢，車輛當場斷成兩截，人當場慘死，事發現場還留有華航的機長熊玩偶。檢方事後查出，原來張男是與BMW馮姓男子競速釀禍。兩車飆到「破表」連測速照相都測不出來。馮男依妨害公眾往來致人於死罪起訴，法院認定馮因「一時勝負心作祟」恣意在國道競駛，處4年有期徒刑。

張姓副機師（時年30歲）2019年7月6日清晨6時許，駕駛著A3奧迪車行經國道一號南下路段，準備到機場執行飛行任務，期間與一名素不相識駕駛著BMW的馮姓男子競速，馮男與張姓副機師一內一外同時超越一輛半聯結車後，馮男突然從內道秒切出外道，過程中也未打方向燈，張男發現車道遭斷，趕緊煞車閃避，孰料，仍發生慘劇。

張男撞上水泥護欄，整台車騰空飛出撞進邊坡樹叢內，強大的撞擊力道讓整輛奧迪車當場斷成2截，張男人則卡在駕駛座上，頭顱破裂慘死車內。根據事發路段前的ETC感測記錄，張男車速200公里，馮男則是「快到測不出」。

馮男於審理期間，仍辯稱不知張男駕車緊跟於後，也無與張男競駛。經查張男駕車自東湖交流道進入高速公路，於

6時3分6秒行經南向18.2公里處ETC 門架及6時6分36秒行經南向24.8公里ETC門架，所駕駛車輛經區域行速換算平均為110.52公里，行經南向24.8公里處ETC門架時，由門架雷射測得行車時速為200公里。根據證人鄭男駕駛聯結車行車紀錄器畫面可見張男駕駛車輛從南向24.2公里處起到南向25.2公里事故發生處止，雖緊跟在馮男車輛後方，始終無法超越馮男車輛，因此推認馮男車速應大於或等於張男車速，明顯超越速限行駛事實。

▼張姓男子追隨「機師爸」腳步，自訓1年當上華航副機師。（圖／翻攝當事人臉書）

法官認為駕駛BMW馮男僅因一時勝負心作祟，即恣意與張姓副機師在高速公路上高速競駛，始終未保持安全間距驟然變換車道，嚴重罔顧自己及張男及公眾往來安全，更導致張男當場慘死，寶貴的生命遭到剝奪，張男事發當時年僅30歲，他的父母痛失愛子、悲送黑髮。

馮男經營公司月入數十萬，犯後始終不認罪，也沒有賠償張男家屬達成和解更造成社會大眾對用路安全嚴重恐慌，惡性重大，但考量張男超速競駛本身同為肇事成因，對此判馮男7年以上「猶嫌過重」，依刑法第59條酌減量故處4年有期徒刑。可上訴。

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