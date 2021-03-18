蝦皮取消蛋塔、衛生紙訂單　消基會：已有要約行為、消費者可提訴訟

記者崔至雲／台北報導

蝦皮購物價格設定系統疑似異常，18日凌晨一連出兩大包，肯德基蛋塔6顆只賣35元、萊爾富衛生紙100抽8包僅30元，短短數分鐘引來大批網友買爆，但蝦皮隨後宣布「已成立訂單將取消並全額退款」。對此，消基會指出，業者將商品呈現在網路已屬於要約行為，消費者付款後，該契約也因此生效，業者應有履行契約的義務，若消費者不滿意業者提出的補償措施，可提出訴訟。

▲蝦皮商品價格設定出包。（圖／翻攝臉書）

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一名網友在批踢踢爆料，蝦皮購物的價格設定疑似出現異常，原價185元的「肯德基原味蛋撻禮盒（6入）即享券」，竟然只賣35元，消息曝光後，吸引大批人爭相搶購，有人一次就買10盒、20盒、甚至是50盒，截止最後有8.3萬人次購買。

消基會義務律師團律師陳昭全說明，業者是透過網路快速的方式，呈現出商品，業者應對網路露出的資訊負責，除非有消費者是惡意訂購，沒有誠心原則，法院應該站在消費者的立場來保護消費者，讓業者履約。

針對此次事件，蝦皮購物表示，為補償參與活動的消費者，將提供消費者高於站上商品標示售價的100%全站折扣券。對此，陳昭全表示，消費者需衡量這樣的退費補償是否符合自己的期望，若是無法接受這樣的補償措施，可提出必要的申訴。

