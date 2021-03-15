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昆大麗6天雙飛遊僅4300元　拒兩男性報名、強制購物藏行程

▲導遊在遊覽車上強調旅客如拒絕購物會被列管。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲導遊在遊覽車上強調旅客如拒絕購物會被列管。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

每年3月15日為國際消費者權益日，大陸也會於晚間舉行全國性晚會並揭露隱藏在社會中的黑心企業或產品。在消費者維權日前，陸媒踢爆有旅行社主辦的6天5夜低價團，團費只要4300元，但限制兩位男性一同報名，廣告刊出的「無強制性消費」也隱藏在含糊不清的行程中，最誇張的是，導遊會在遊覽車上稱不花錢的旅客為「攪屎棍」。

▲雲南昆大麗6天5夜團費僅4300元，行程相當豐富。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲雲南昆大麗6天5夜團費僅4300元，「看似」行程相當豐富。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，一款「昆明大理麗江6天5晚雙飛遊」產品，880元人民幣（約新台幣4300元）的價格包括2人上海到昆明的往返機票（非廉航，實際乘坐為南航和東航），以及石林風景區、玉龍雪山（包括大索道）、洱海游船等門票和交通費用，再加上6天5晚的食宿，昆明長水機場免費接送服務等。

旅行社客服人員出發前還信誓旦旦的保證，無強制消費和隱形消費，但實際出團後，旅行內容並不簡單。導遊在行程第二天就帶著旅客參加「VIP茶歇」項目，實際上，就是推銷雲南的普洱茶。購買活動結束後，導遊還會不停地向遊客強調，自己沒有回扣，並稱車內不花錢的遊客為「攪屎棍」。

暗訪記者發現，這類低價團會限制兩名男性組團報名，普洱茶推銷行程後，還隱藏了翡翠玉石的購物點，但這些都沒有標註在旅遊產品的宣傳單上。一位遊客表示，被導遊帶往一家翡翠店購物時，店內工作人員會展開「一對一貼身」服務，「連上洗手間也有人在外等候，就是為了催促大家消費。」

▲低價旅行團將購物活動藏於一般標示未明的行程中。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲低價旅行團將購物活動藏於一般標示未明的行程中。（圖／翻攝澎湃新聞）

6天5夜的行程中，導遊會帶著遊客前往購買茶葉、翡翠、雪花銀、黃龍玉、中藥材等等，其中，翡翠購物點是導遊最為重視的環節。不僅在遊覽車上會播放推銷影片，走進翡翠店前，導遊還會「威脅」遊客，「購物金額將上傳到雲南省的旅遊系統，如果沒有消費，列入黑名單。」

這款「昆明大理麗江6天5晚雙飛遊」產品，最終沒有前往原先預定的麗江古城及束河古鎮，取而代之的是黃龍玉銷售點。對此，雲南省文旅廳已展開調查，將對涉嫌違法的企業和從業人員從嚴從重處理。

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