北市41人全改名！12區「都有鮭魚先生小姐」　大安8人數量最多

▲壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

記者袁茵／台北報導

知名壽司店壽司郎日前推出活動，17日和18日只要姓名中有「鮭魚」同音同字就能全享「全桌免費」，掀起全台「鮭魚之亂」，還有不少人在16日開始就衝去戶政事務所改名。台北市原本截至17日中午，12區共20人改名為「鮭魚」，且還有3區是掛0，不過截至18日中午12時，全台北市12區全部都有人叫鮭魚，總計41位。

壽司郎日前公告，17日、18日推出只有兩天的「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，姓名中有「鮭魚」同音同字就能全享「全桌免費」，同音的也有享有5折優惠，如果一個字同音也有9折，例如「俞小明、陳小圭」可享9折，「王瑰瑜、陳渝圭」可以享5折，不過優惠折抵一桌限用一次，一桌上限6人，結帳時於收銀櫃台出示可證明本名之證件即可。

由於「鮭魚」兩字太特別，引發許多網友質疑，「到底誰會這樣取名？」不少民眾也笑稱，「壽司郎真的太小看客家人了」、「台灣人貪小便宜的逆襲要來了」、「一堆身分證換發日110/03/15、16、17」、「該改名了吧」。

根據台北市政府統計數據顯示，北市16日至18日中午12時，總共出現41名民眾改名為「鮭魚」等相關名字，其中以大安區8人最多，依序為文山區6人、士林區5人、信義區4人、萬華區4人、松山區3人、中山區3人、南港區3人、大同區2人、中正區1人、內湖區1人、北投區1人。

原本統計16日至17日中午改名為「鮭魚」的人數，僅只有20人，短短24小時內突然暴增21人，且大同區、內湖區與北投區原本都沒人改名，結果截至18日都陸續出現改名民眾。

不過，根據《姓名條例》第9條規定，若有下列情事之一者，得申請改名：一、同時在一公民營事業機構、機關（構）、團體或學校服務或肄業，姓名完全相同。二、與三親等以內直系尊親屬名字完全相同。三、同時在一直轄市、縣（市）設立戶籍六個月以上，姓名完全相同。四、與經通緝有案之人犯姓名完全相同。五、被認領、撤銷認領、被收養、撤銷收養或終止收養。六、字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因。

依前項第六款申請改名，以3次為限。但未成年人第2次改名，應於成年後始得為之。這次掀起的壽司改名風波，應可援用第六款申請改名，但依規定只以3次為限。此外，「改名、改回」即算2次，如改成「洪鮭魚」後再改回正常姓名，即用掉2次機會，未來只能再改1次，因此必須慎思。

台北市12區改名「鮭魚」人數統計：

松山：3人

信義：4人

大安：8人

中山：3人

中正：1人

萬華：4人

大同：2人

文山：6人

南港：3人

內湖：1人

士林：5人

北投：1人。

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