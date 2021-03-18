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社會 社會焦點 保障人權

改名18字「鮭魚」覺得狂！他不怕被家人罵：想聽送貨大哥喊名字

▲改名18字「鮭魚」覺得酷！　他：還想聽送貨大哥喊自己收包裹。（圖／記者陳凱力攝）

▲從事服務業的盧先生說，吃完壽司，還會用新名字網購，因為想聽到貨運大哥喊自己的新名字。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

全台持續鮭魚瘋！「壽司郎」的「愛的迴鮭，尋人啟事」活動最後一天，根據壽司郎官方統計，昨日全台約有200尾鮭魚前往用餐，今日活動進入倒數階段，記者在餐廳門口依然能繼續捕獲「野生鮭魚」。

位於新竹巨城店的壽司郎從中午開始用餐人潮陸續出現，即使到下午2點左右，現場等候依然需要20分鐘。壽司郎說，今日「鮭魚」前往不多，大多都是「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」同音享9折的客人。

▲改名18字「鮭魚」覺得酷！　他：還想聽送貨大哥喊自己收包裹。（圖／記者陳凱力攝）

▲「盧卡吃鮭魚咪苦雨萌鯊鯊敲口愛乒乒乓乓」秀出改名後的身分證說覺得很酷。

原姓「盧」的「盧卡吃鮭魚咪苦雨萌鯊鯊敲口愛乒乒乓乓」說，自己今天才有空前往戶政事務所改名，特別請假了一天，花了1個多小時辦手續，接著就和4位好友前往吃壽司。

「盧卡吃鮭魚咪苦雨萌鯊鯊敲口愛乒乒乓乓」說，自己就是把幾個喜歡的字兜在一起做名字，但依然使用原本的「盧」姓，家人目前還不知道，儘管知道了，也是罵一罵就算了，反正從小到大被罵好幾次，不差這一次。

「盧卡吃鮭魚咪苦雨萌鯊鯊敲口愛乒乒乓乓」也說，自己只會吃一次，不拘價錢，因為不管吃多少都是賺。從事服務業的盧先生說，改名不會對工作造成影響，自認跟上「鮭魚季」很狂，打算再用個幾天這個名字，這幾天也想嘗試網購，只為想聽聽看貨運人員喊出「盧卡吃鮭魚咪苦雨萌鯊鯊敲口愛乒乒乓乓」的名字。

根據新竹縣市戶政資料，昨日與今日改名鮭魚的新竹縣有3名、新竹市3名，合計6名。

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