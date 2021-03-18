屏東萬巒廢棄木材廠續悶燒　19日全面開挖滅暗火！悶燒面積3千坪

▲消防、義消人員持續在萬巒廢棄木材廠滅火 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉一處廢棄木材回收廠13日發生火警，屏東縣消防局接獲民眾報案立即派遣鄰近分隊前往滅火，雖已控制火勢，但由於為大量易燃木材堆積悶燒，面積約3000坪，且出動怪手持續進行開挖作業並搭配消防車射水，預估19日可全面開挖完畢並完成撲滅悶燒作業。

▲▼怪手協助開挖滅火、已撲滅後情形。

消防局表示，該局119於3月13日凌晨3時33分接獲民眾報案表示萬巒鄉南進路一處廢棄木材回收場發生火警，立即派遣萬巒、潮州、內埔、竹田分隊前往救援，初期指揮官到達後回報現場火勢猛烈蔓延迅速，立即加派萬丹、崁頂、麟洛、新埤、龍泉分隊水庫車前往支援，並聯絡環保局派員到場勘察，由於現場堆積大量廢棄木材搶救不易，立即調派怪手開挖並搭配水線射水，歷經7個多小時將火勢控制。

消防局指出，由於大量易燃木材堆積悶燒面積約3000坪、高約3層樓，目前現場火勢已控制，但仍持續悶燒，目前該局每日出動怪手4台以上、每日出動消防人車10車30人總計出動怪手約14車次、消防車輛54車、警義消178人，並視狀況增派，預計2日內全面開挖完畢。

由於持續悶燒，產生味道還會影響到附近潮州、萬巒等地區民眾生活。

►Her今天推出「玫瑰粉」大同電鍋10人份、全不鏽鋼，原價3490元，特價2799元