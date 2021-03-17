屏東路邊驚見不明男屍！警所長仔細看監視器　發現驚人真相逮到嫌

記者陳崑福／屏東報導

屏東市郭姓男子16日凌晨近5點時分，倒臥在屏東市某路旁人行道上，經與消防隊救護人員共同到場後，發現已死亡，經轄區的大同派出所所長陳元培與偵查隊長葉憲威至現場執行勘查並啟動偵辦機制，8小時後逮獲涉嫌動手打人的鄭姓男子，他坦承動手毆打死者，訊後依傷害致死罪嫌送辦，檢察官驗屍後將進行解剖，查明死因。

▲郭男陳屍路旁，屏東警分局8小時逮獲嫌犯送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼血跡、監視畫面。



郭男死亡後，警方在現場發現血跡，立即啟動偵查作為後，不排除「因病」、「他殺」及「意外」等任何可能性，以勿枉勿縱的原則完整勘查現場所有的跡證及以同心圓方式蒐集周邊所有可能的監視器畫面。

經清查發現疑似在民眾報案前，有一名男子將車輛停放於附近後，步行至案發現場觀看後離開；專案小組人員感覺有異，立即持續往前回溯觀看影片至報案前6個小時，查出該男子身分，67年次的鄭男與死者有過肢體接觸，而鎖定他追查。

由於發生於清晨，無法在第一時間立即查知該涉案車輛車牌號碼，專案小組人員透過暴風半徑理論持續拼湊不完整車號，經過組合後與相關車籍資料交叉比對得知正確涉案車號並知悉犯嫌身分，於接獲報案後的8小時將涉案的鄭嫌查緝到案。

屏東警方說，該案透過影像分析結合大數據資料庫，以及所長數小時的緊盯螢幕，因此在最短時間內立即偵破攸關人命的案件。

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