　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東路邊驚見不明男屍！警所長仔細看監視器　發現驚人真相逮到嫌

記者陳崑福／屏東報導

屏東市郭姓男子16日凌晨近5點時分，倒臥在屏東市某路旁人行道上，經與消防隊救護人員共同到場後，發現已死亡，經轄區的大同派出所所長陳元培與偵查隊長葉憲威至現場執行勘查並啟動偵辦機制，8小時後逮獲涉嫌動手打人的鄭姓男子，他坦承動手毆打死者，訊後依傷害致死罪嫌送辦，檢察官驗屍後將進行解剖，查明死因。

▲屏東市命案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲郭男陳屍路旁，屏東警分局8小時逮獲嫌犯送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲郭男陳屍路旁，屏東警分局8小時逮獲嫌犯送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼血跡、監視畫面。

▲屏東市命案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

郭男死亡後，警方在現場發現血跡，立即啟動偵查作為後，不排除「因病」、「他殺」及「意外」等任何可能性，以勿枉勿縱的原則完整勘查現場所有的跡證及以同心圓方式蒐集周邊所有可能的監視器畫面。

經清查發現疑似在民眾報案前，有一名男子將車輛停放於附近後，步行至案發現場觀看後離開；專案小組人員感覺有異，立即持續往前回溯觀看影片至報案前6個小時，查出該男子身分，67年次的鄭男與死者有過肢體接觸，而鎖定他追查。

由於發生於清晨，無法在第一時間立即查知該涉案車輛車牌號碼，專案小組人員透過暴風半徑理論持續拼湊不完整車號，經過組合後與相關車籍資料交叉比對得知正確涉案車號並知悉犯嫌身分，於接獲報案後的8小時將涉案的鄭嫌查緝到案。

屏東警方說，該案透過影像分析結合大數據資料庫，以及所長數小時的緊盯螢幕，因此在最短時間內立即偵破攸關人命的案件。

►舒適精梳棉→提升睡眠品質，特價990

ET快訊
列11點巨雷「還堅持拿iPhone？」　果粉一面倒！他卻讚安
徐若熙助味全重返中職首勝！4:0贏兄弟　11出局全K破MVP
陸16歲少年大玩4P！3人妻「輪番上陣2hrs」　他當場休克
今天來了9隻鮭魚！壽司郎店員第一天「崩潰對話」曝　網噴：笑爛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆警跟風改名「超粗大深海鮭魚王」　派出所同仁驚：哇靠！太狂了

快訊／刑事局隊長遭搜索！疑2度洩露案件機密⋯10萬交保

屏東路邊驚見不明男屍！警所長仔細看監視器　發現驚人真相逮到嫌

基隆警雷厲掃蕩32家賭博電玩　6年查扣2645萬不法賭資

快訊／北市林森北酒店遭丟「手榴彈」爆炸...1路人傷　20歲男投案

警改名「超粗鮭魚王」！老師諷：有種舉手發言　宜蘭市長出面關切

快訊／林森北酒店遭黑幫尋仇放爆裂物　門口彈痕累累！1男送醫

快訊／高雄男「連撞8車」掃飛6騎士　酒測值1.0當場遭逮捕

巨獸級吊車煞車失靈！30歲駕駛避害人命　轉向撂倒號誌桿

獨／高雄失業女哭坐愛河！超悍黑歷史曝：汽油桶開戰跳蚤攤

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

張雨劍認「跟吳倩已婚」女兒名字超甜　秒被挖「去年跟虞書欣炒CP」網罵翻

女騎士遭18歲醫美富少高速撞死 男友悲傳16條訊息喊「最美天使」

主人曬「180cm汪星人」暖互動　重量級撒嬌網萌暈：好大一隻！

屏東外送員接「來自小琉球訂單」　帶牛排飆港口準時送餐點上船！

錢薇娟30年籃球生涯渾身傷痛　上廁所蹲不了「手須撐牆像蜘蛛人」

基隆警跟風改名「超粗大深海鮭魚王」　派出所同仁驚：哇靠！太狂了

快訊／刑事局隊長遭搜索！疑2度洩露案件機密⋯10萬交保

屏東路邊驚見不明男屍！警所長仔細看監視器　發現驚人真相逮到嫌

基隆警雷厲掃蕩32家賭博電玩　6年查扣2645萬不法賭資

快訊／北市林森北酒店遭丟「手榴彈」爆炸...1路人傷　20歲男投案

警改名「超粗鮭魚王」！老師諷：有種舉手發言　宜蘭市長出面關切

快訊／林森北酒店遭黑幫尋仇放爆裂物　門口彈痕累累！1男送醫

快訊／高雄男「連撞8車」掃飛6騎士　酒測值1.0當場遭逮捕

巨獸級吊車煞車失靈！30歲駕駛避害人命　轉向撂倒號誌桿

獨／高雄失業女哭坐愛河！超悍黑歷史曝：汽油桶開戰跳蚤攤

網紅打卡「鮭魚6大男」吃6170免錢壽司！狂照曝光　粉絲傻眼：想認識

南投女工遭「魔神仔抓交替」！斷片站崖邊…靠他一招躲死劫

徐若熙用11K一戰成名　三振秘密武器竟然去年才練

頭氣味、搔癢OUT！春季洗髮不能一瓶用到底、養髮精華噴起來

泰迪壓制桃猿火力7局只被1安 　餅總：相當完美投球

吸電子煙…30歲男「全身詭異脫皮」嚇傻！醫揪病因：一個接一個爆

感謝三董！徐若熙初登板紀錄夜　魏應充見證投11K送獎金11K

大陸威脅法議員取消訪台　法駐台代表：有一天一定會來

徐若熙狂飆11K創紀錄　味全給特別獎金1.1萬

穿越31年時光　味全龍徐若熙比下前輩黃平洋

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

社會熱門新聞

遊覽車最新撞山影片曝！乘客連人帶椅噴飛釀6死

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

新店21歲女請假陪父母出遊亡！嬤哭癱：還有報平安

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

富少撞死人喊「受打擊」！躲記者竟諷：可憐了

北市酒店丟手榴彈　20歲男投案

遊覽車初步鑑識結果曝　剎車沒咬死

即／宜蘭冬山民宿雙屍命案！夫妻躺浴室明顯死亡

出遊前里長說出這段話　回程竟真的發生6死車禍

酒店正妹不做S包廂廁所遭硬上　姊妹淘敲門男客不理

和平醫護理站紀錄曝光　被砍運將等死24小時全都露

4車出遊1車撞山　乘客曝急過3彎：完了

快訊／台北市林森北酒店爆炸燃燒！疑酒客打架尋仇

更多熱門

相關新聞

獨／高雄失業女哭坐愛河！超悍黑歷史曝

獨／高雄失業女哭坐愛河！超悍黑歷史曝

高雄市一名女子坐在愛河旁邊哭泣，還好這名女子並沒有進一步的動作，但是心情真的很低落，她向警方表示自己因為疫情而失業，覺得人生沒了希望！員警勸她：「人生轉角總是有希望」，並且請她回到派出所休息，就在警方依照慣例查證身份之後，這才發現這女子驚人背景。

警改名「超粗大深海鮭魚王」！分局長淡定回應了

警改名「超粗大深海鮭魚王」！分局長淡定回應了

激動爸把9歲兒抓去派出所　逼警立案嚴懲

激動爸把9歲兒抓去派出所　逼警立案嚴懲

紙風車3/19晚麟洛國小表演

紙風車3/19晚麟洛國小表演

吳孟達肝癌病逝　屏基籲：慢性C肝完治率可達9成9

吳孟達肝癌病逝　屏基籲：慢性C肝完治率可達9成9

關鍵字：

屏東警察傷害致死打人

讀者迴響

熱門新聞

鮭魚男大生是他！2天要吃爆壽司餐

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

遊覽車最新撞山影片曝！乘客連人帶椅噴飛釀6死

開門4小時28名「鮭魚」吃爆壽司郎

壽司郎：歡迎鮭魚先生小姐來用餐

隔壁也是鮭魚！壽司郎吃爆「2桌餐費曝光」

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔！

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

40歲沒結婚的男人像「菜市場剩菜」內行人曝3大缺點

郭雪芙聲明切割孫其君：目前單身

穩交CEO版玉澤演5年！吳姍儒「甜蜜同居」

泰森交往150kg女獄警 每天來快被榨乾

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

更多

最夯影音

更多
夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本
撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面