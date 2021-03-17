退伍前一天車禍昏迷！中寮消防役男未恢復意識　彰化分署捐款救急

▲彰化分署長陳道明(中)捐款慰問南投中寮消防役男父親(左)。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

南投縣中寮消防分隊陳姓現役役男於3月14日（退伍前一日）傍晚6點多返家途中，經過中寮鄉施工路段不幸車禍重傷，腦部受創昏迷中，現轉院到彰化基督教醫院加護病房救治，目前尚未恢復意識，彰化行政分署得知後，17日前往分隊捐款，為他集氣加油！

彰化分署指出，陳姓役男家住南投縣中寮鄉廣興村，為單親家庭，母為越配，從小母親即與父親離異不知去向，而他的父親也已年邁，靠打零工維生，生活堪憂，故他申請家庭因素替代役，就近照顧家裡，沒想到在退伍的前一天不幸發生重大變故，讓他原本規劃好退伍隔天，即到服役前的中興新村附近超商上班改善生活的夢想瞬間破滅，讓人不勝感嘆造化弄人。

▲陳姓消防役男接受訓練。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，陳男14日騎機車傍晚返家時，行經到中寮鄉廣興村的施工路段時，疑似路面有大窟窿，摔倒重傷送南投醫院再轉送到彰化基督教醫院，陳男入院時腦袋有點出血，些許躁動，有使用鎮靜劑，目前血壓穩定，有使用呼吸器，持續觀察後續情況，目前還不用開刀，需要再觀察3天左右。

彰化分署表示，因南投縣屬彰化分署轄區，本於關懷轄區民眾，又進一部查證得知，陳姓役男父親曾是分署的義務人，於2013年間曾因牌照稅、燃料費及道罰等案件遭南投縣監理站移送分署執行，陳父案件於當年均已繳清結案，現已非本分署之義務人。雖是如此，彰化分署謝道明分署長仍本於持續「關懷義務人」之初衷，指示分署愛心社立即前往關懷。

▲南投縣政府中寮消防分隊po文。（圖／記者唐詠絮翻攝）

捐贈儀式在陳姓役男服役的中寮分隊舉行，由分署長謝道明親自前往關懷，在其分隊同仁的祝福下將彰化分署愛心社捐款新臺幣6千元親手交給陳父，也祝福陳姓役男早日康復，同時謝分署長也叮囑陳父，如其有就業協助需求，分署方面可轉介至勞動部中彰投分署協助之。陳父非常感謝彰化分署即時的愛心的醫療救助；消防分隊同仁也非常謝謝分署前來共同協助役男渡過難關。

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