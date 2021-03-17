亂丟廢棄物還點火燒　潮州警密錄蒐證揪出重罰

▲屏東縣環保局依電眼抓到這台廂型車非法棄置家具等大型廢棄物並點火焚燒 。（圖／環保局提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮民治路與榮祥路口空地發現有廂型車非法棄置家具等大型廢棄物並點火焚燒，經屏東縣政府環保局協請潮州警分局轄區派出所調閱路口監視器，並架設隱藏式攝影機密錄蒐證，終揪出非法棄置及燃燒廢棄物之污染行為人，將予以重罰。

▲點火燃燒。

環保局表示，這次能順利破獲非法棄置及燃燒廢棄物，歸功於民眾的見義勇為，透過正確公害陳情管道，於第一時間提供相關線索給報案中心，讓環保局及派出所能在最短時間內逮到污染行為人，是公私協力破案的最佳典範。

依據監視畫面，駕駛連續2日均以箱型車載家具等大型家具，棄置於潮州鎮之空地，再又點火引燃，顯已違反廢棄物清理法第27條及空氣污染防制法第32條規定，依其情節將處新臺幣1200~10萬元罰鍰並通知環境講習。檢舉人將可領取繳納罰鍰金額1/10作為檢舉獎金。

為杜絕非法棄置廢棄物亂象，環保局近年添購移動式監視器於髒亂熱點及隱密處蒐證，自2020年9月起截至2021年3月16日止，共告發50件、裁罰金額達10萬元，加上義勇民眾提供檢舉案件，近半年已裁罰約500件，合計的裁罰金額達70萬元，違規地點以路邊、公墓、河川、空地為主。

環保局呼籲民眾應發揮公德心，莫因一己私利而任意丟棄、燃燒垃圾，影響環境衛生、危害空氣品質，甚至影響公共安全，也邀請縣民朋友共同守護環境，於發現污染之第一時間，勇於撥打公害陳情專線7351928，共同打擊污染行為，成為環境守護尖兵。

https://www.ettoday.net/news/20210317/1940051.htm

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