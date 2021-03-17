紙風車368藝術工程　3／19晚屏東麟洛國小表演

▲紙風車368藝術工程3月19晚在屏東麟洛國小演出 。（圖／屏東縣文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

「紙風車368兒童藝術工程」至今已完成304個鄉鎮市區，3月19日晚上在屏東縣麟洛國小演出，提醒民眾務必戴上口罩前往看戲，且場內禁止飲食，學校下午6點開放觀眾入場。

為了讓孩子踏上藝術的第一哩路，在疫情衝擊下，紙風車仍為了下鄉巡演努力。今年初部桃院內感染疫情一度升溫，2021年原定一、二月的巡演又因此延期。終於盼到今年第一場紙風車368兒童藝術工程演出，感謝「證券櫃檯買賣中心」大力支持，來到屏東縣麟洛鄉的麟洛國小演出。

證券櫃檯買賣中心落實368兒童藝術工程『咱的孩子，咱來顧』的初衷，因此有了屏東麟洛368兒童藝術工程的演出，希望讓每個孩子都能欣賞到國家劇院般的藝術表演。中心從2004年即一直默默的長期支持紙風車鄉鎮兒童藝術工程的巡迴演出，至今已經贊助近十場演出。

「紙風車368兒童藝術工程」一路走來，只希望在孩子的童年中有一份難忘的夜晚，願孩子們純真的笑靨渲染到每個人心，因此安排了這場麟洛鄉的演出，希望透過親子劇的表演，帶給小朋友及家長們歡笑，陪伴孩子們牽著手邁向藝術創意的旅程。

這次在麟洛鄉的演出，除了各界提供的善款，更有在地朋友的大力支持，獲得屏東縣政府文化處及教育處、鄉公所、麟洛國小的全力協助，除感謝學校免費借用場地外，還有警察局協助交通疏導及學校志工隊引導民眾就坐，有在地人的熱情幫忙及付出，都希望能成功辦理這場演出活動，相信一定能讓孩子有一個美好驚奇的夜晚。

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