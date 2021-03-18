「校花副市長」肉體換官位！陪睡40多名高官　3大女淫官黑歷史曝

▲姜保紅靠美色換取政治資本。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

官方認證的性醜聞！甘肅省武威市原副市長姜保紅為求升官，「貢獻肉體」一路上位，前後跟40多名官員「發生性關係」，其中有17人是領導級。知情人披露，她學生時期就是校花，氣質不凡，眼帶桃花，特別會勾人。據悉，姜保紅已在2020年遭法院判刑12年。

綜合媒體報導，2019年1月，甘肅省武威市原副市長姜保紅因嚴重違法違紀，被定西市檢察院逮捕，同時被捕的還有她昔日的上司火榮貴。兩人在被捕的11天前，同時遭到「雙開」（開除黨籍、開除公職）。

1974年4月出生的姜保紅，是黑龍江呼蘭縣人，1993年秋，19歲的她考進甘肅政法學院。在老師和同學的回憶裡，她身材比一般女孩子高挑，眼帶桃花，特別會勾人，是該校的校花。

▲姜保紅（右）和火榮貴（左）。（圖／翻攝自微博）

她在大學裡曾擔任校園大學生藝術團報幕員和司儀，當時也交過一個男朋友。然而從在畢業前，姜保紅漸漸變了，和男友分手，跟實習法院的庭長「勾搭上」，後被分派到該法院工作，從此也不跟同學們來往。

自此，姜保紅像徹底變了一個人，四處參加飯局、積極交際，終於，在法院工作5年、甘肅省維穩辦工作10年後，於2012年調往武威市。僅僅工作3個月，即兼任武威市政府副秘書長、市政府辦公室黨組成員，開始了向副市長位子的火速升遷。而在背後拉拔她的「貴人」，正是時任武威市委書記、後來跟她一同被捕的火榮貴。

在甘肅官場，姜保紅透過陪睡「搏上位」早有傳聞，她幾乎年年升官，被形容「火箭式升官」。有關她跟火榮貴的親昵關係以及隱秘的桃色交易，各種版本的故事在官場和民間廣為流傳。但是反貪風暴捲起後，火榮貴落馬，之後姜保紅也火速入獄。

▲金英麗。（圖／翻攝自微博）

大陸女官員涉貪近來連續爆發，不止是跟男上級官員發生關係，連交涉的商人也不放過，2020年底才被判刑10年的前上海市經信委官員金英麗，被查出收賄逾500萬人民幣（約新台幣2150萬元），且疑被房產富商們「包養」。對此，她辯稱，以為這些錢都是老闆基於愛慕和追求「給的房租和流產補償費」。

此外，今年2月，湖南省石門縣招商促進事務中心原黨組書記、主任李小瓊也遭查辦，除了收賄、插手市場經濟之外謀私利、違法吸金之外，還「長期與他人保持不正當性關係」。