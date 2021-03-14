私藏9百發子彈！　「全家貪近億」福建高官落馬

記者任以芳／綜合報導

大陸近年嚴打貪官，福建又有一名高官落馬，根據官方資料顯示，這次被調查的是福建省南平市前人大常委會原黨組副書記、副主任武勇，部分違紀細節曝光，私自斂財近2500萬人民幣，換算近上億台幣，檢警在其家中查獲900發子彈，貪污手法非常誇張。

據《觀察者》報導指出，大陸官方簡歷顯示，1961年7月出生的武勇是山西壺關人，大學學歷，1980年8月參加工作，1983年12月加入中國共產黨。他長期在南平任職，曾任邵武市委副書記、代市長、市長、市委書記等職。

報導稱，2020年7月，59歲的武勇在南平市人大常委會黨組副書記、副主任任上被查，同年10月被「雙開」。據福建省紀委監委通報稱，經調查證實，武勇為掩蓋其違紀違法問題，與他人串供，刻意逃避審查。

▲大陸違法官員武勇家中私藏900發子彈。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

據了解，武勇違反大陸中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮品；違規提拔幹部；利用職權和職務上的影響，為親屬、特定關係人謀取利益。另外，不正確履行職責，要求下屬違規行使職權；生活腐化墮落；濫用職權，違規決策；利用職務上的便利為他人謀取利益，非法收受他人錢款。對其涉嫌的其他違法犯罪問題，已移送公安機關立案偵查。

起訴書顯示，武勇於2005年至2015年間，收取近2500萬贓款，自己貪腐還把親人「拉下水」。紀委通報中提到的武勇「為親屬謀取利益」，指的就是他的哥哥和妹妹。更誇張是，武勇疑似涉嫌暴力事件，家中暗藏900多發子彈，該起訴書未公布私藏武器原因。