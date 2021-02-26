　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貪警嘴臉曝！找小姐陪喝「次數多過臨檢」　純卡拉OK也開口要錢

▲▼ 中山分局中山一派出所陳俊安涉收受酒店業者賄賂。（圖／記者劉昌松攝）

▲前中山一派出所警員陳俊安涉嫌接受招待喝花酒，另向純卡拉OK店索賄。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署26日首波起訴「天下第一分局」中山一派出所收受「嘉儷寶」酒店集團賄賂案，涉貪警員李功華、陳俊安被查出，除了收賄外，每月上酒店消費1、2次，大部分只要付成本價，有時還接受業者招待免費，轄區內有單純卡拉OK店，沒有陪酒色情，陳俊安仍登門索賄月付1萬元，業者無奈下，折衝改按三節支付，免得頻繁臨檢影響生意。

起訴指出，嘉儷寶集團從2011年起在中山區經營色情酒店，負責人曾小琪為免遭查獲經營媒介性交易，長期按集團旗下店家數，行賄管區警員，從一開始2家店要月付4萬元，到2018年4家店月付13萬元，逢三節還另外加碼，希望換得管區在消防安檢時放水，也別在臨檢紀錄上登載業者經營色情。

▲▼佳麗寶負責人曾小琪。（圖／記者游宗樺攝）

▲嘉儷寶酒店集團負責人曾小琪涉嫌行賄罪遭起訴。（資料照／記者游宗樺攝）

而中山一派出所第9、19勤區的前後任警員，從尚未被起訴的涂維廉開始，陸續收賄約500萬元毫不手軟，其中陳俊安涉嫌明知轄區另外一家888卡拉OK店，沒有陪酒小姐或從事色情等不法，仍在2016年間，主動登門要求業者，按月交付1萬元，業者自認沒有違法，但為了避免被找碴，頻繁臨檢影響營業，折衷承諾按三節各付1萬元，後來業者擴大經營另間同樣單純的卡拉OK，改成三節各付2萬元。

檢察官查出，李功華和陳俊安已領取國家俸祿，卻仍長期收賄，且每月至少1、2次到轄區內酒店消費，不是只付成本價，就是接受免費招待，「消費之頻率更勝前往臨檢」，嚴重掏空警察職權，罔顧警察職業尊嚴，且犯後矢口否認而毫無反省，因此請求法院將2人從重判刑。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

獨／控知名法律教授偽單身騙財騙色！「網美」挨告　本尊曝光了

「長江玉幣」是假的！騙澳洲官員合照　偽島主回台吸金3.8億

玉女歌手「教能量移動」還債1億！學員控逃漏稅　她反擊結局出爐

ET快訊
吞避孕藥激戰！人妻嘴狂冒白泡　藥師傻了：那是塞劑
白色「陰莖魚」海底悠游照曝光！網猛歪樓：電池掉旁邊啦
辛龍隔1年燦笑現身《小明星》　電視台回應殘忍真相
1張圖曝台積電連環殺真相！主力割韭菜　GG山頂全「散戶冤魂」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

穿紅裙獨坐超商外...下秒「撩開裙擺」激情狂摸！路過民眾嚇壞

人夫擁小三小四！吞威而鋼上陣：不好好電你怎行　正宮再揪小五崩潰

新竹男誘騙17歲少女自錄「下空影片」！還上傳國外AV網　下場慘曝

他赴荷蘭收200顆「冠軍種子」　當大麻自耕農「每公斤賣百萬」

雲林醉男「前衝後撞」毀3車1房　2女暫停路邊坐車上險變肉餅

臭味聞2年！戴奧辛超標48倍　害千名國中生眼痛頭暈…黑心業者免關

國道3車擦撞！沒放警示「人還站車道」講手機　後車急煞險再追撞

台中男突闖加油站...下秒做出可怕舉動！警狂奔使出「大外割」

快訊／桃園蘆竹轎車自撞電桿　3女夾困1人命危搶救中

貪警嘴臉曝！找小姐陪喝「次數多過臨檢」　純卡拉OK也開口要錢

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

Tony曾臉黑撂重話：無法忍受Max了！　隋棠認育兒犯錯…曝他溫暖陪伴影片

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

機車險擦撞！小黃叭一聲嚇到妹　騎士反嗆運將...當街爆拉扯衝突

穿紅裙獨坐超商外...下秒「撩開裙擺」激情狂摸！路過民眾嚇壞

人夫擁小三小四！吞威而鋼上陣：不好好電你怎行　正宮再揪小五崩潰

新竹男誘騙17歲少女自錄「下空影片」！還上傳國外AV網　下場慘曝

他赴荷蘭收200顆「冠軍種子」　當大麻自耕農「每公斤賣百萬」

雲林醉男「前衝後撞」毀3車1房　2女暫停路邊坐車上險變肉餅

臭味聞2年！戴奧辛超標48倍　害千名國中生眼痛頭暈…黑心業者免關

國道3車擦撞！沒放警示「人還站車道」講手機　後車急煞險再追撞

台中男突闖加油站...下秒做出可怕舉動！警狂奔使出「大外割」

快訊／桃園蘆竹轎車自撞電桿　3女夾困1人命危搶救中

貪警嘴臉曝！找小姐陪喝「次數多過臨檢」　純卡拉OK也開口要錢

雞腿淋滿油蔥太銷魂！桃園新加坡海南雞　叻沙拉麵吸飽椰奶超過癮

《紐時》：拜登下令空襲，是為了報復美國人被攻擊

詹姆斯眼中只有總冠軍　戴維斯：他根本不在乎年度MVP

結婚照出土！最強小三「好漂亮喔」下1句爆擊　她嘆：派來磨練我的

奈良鹿餓昏頭！等不到遊客餵食...竟「吃垃圾、追人啃衣服」

《天巡者》陳璽安魔化反圈粉！　吻上邵雨薇甜告白

曾停經高雄港！　港破獲今年最大宗5.68億古柯鹼走私案

27歲當《VOGUE》總編！章凝超狂資歷「多次登封」　吸百萬粉絲成時尚指標

髒手抓肉包「留下超噁五指印」　阿伯：都這樣抓欸！店員1舉動讚爆

人夫上網找「素人男優」與妻拍激戰片！　短短一年爽賺2000萬

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

社會熱門新聞

蘭潭「鯉魚精抓交替」情侶離奇溺斃　警曝巡邏潛規則

台中男睡醒感覺「屁股痛痛」！下秒學長淡定回話崩潰

女同學休息遭「噁男駕駛揉胸」　整路裝睡強忍

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

左營高鐵拆炸彈！封鎖月台防爆直擊　打開竟是麥香紅茶

「藍寶堅尼雞」慘遭浪浪滅門　雞農氣得想提國賠

即／中山警收賄503萬　起訴2貪警

掉300萬錶　警竟數度密會寶和會長

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

單親中年大叔扮小鮮肉　性侵女國中生

快訊／聯結車國一北上起火　車陣回堵逾10公里

毒趴男嗨到9樓墜落爆頭亡！10男女繼續搖

快訊／高鐵左營站疑有「爆裂物」！鐵路警逮40歲犯人

驚悚瞬間曝光！新店女過馬路慘被撞飛

更多熱門

相關新聞

LIVE／蘇震清即日起退出民進黨　13:30現身說明

LIVE／蘇震清即日起退出民進黨　13:30現身說明

民進黨立委蘇震清涉嫌前太流公司董座李恆隆索賄，在羈押禁見179天後，於1月29日以1000萬交保，但被限制住居、出境、出海，每周須向派出所報到。事隔近一個月，蘇震清26日中午突宣布退出民進黨，並在下午1時半召開記者會說明。《ETtoday新聞雲》全程直播。

即／中山警收賄503萬　起訴2貪警

即／中山警收賄503萬　起訴2貪警

智能排氣供電車庫啟用儀式

智能排氣供電車庫啟用儀式

渣男騙「試車」性侵10少女　重判13年10月

渣男騙「試車」性侵10少女　重判13年10月

台南天上人間拆包裝！在地人曝內幕

台南天上人間拆包裝！在地人曝內幕

關鍵字：

中山分局中山一派出所貪污收賄酒店色情媒介性交易消防

讀者迴響

熱門新聞

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

快訊／趙小僑小孩沒保住　劉亮佐心痛發聲

頂樓設佛堂！對面教授照強光、擺鬼面具　屋主超崩潰

辛龍身影突現蹤《小明星》！

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

野生羅志祥「西門町街頭掃地」！

最正岳母和女婿坐一起被誤認情侶！女兒看後沉默

55歲的邰智源到底在拚什麼？

蘭潭「鯉魚精抓交替」情侶離奇溺斃　警曝巡邏潛規則

起底鳳梨「高顏值親弟」政大畢業

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

福原愛回日本原因！驚爆拒訪內幕

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

更多

最夯影音

更多
調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁
國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面