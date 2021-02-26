貪警嘴臉曝！找小姐陪喝「次數多過臨檢」　純卡拉OK也開口要錢

▲前中山一派出所警員陳俊安涉嫌接受招待喝花酒，另向純卡拉OK店索賄。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署26日首波起訴「天下第一分局」中山一派出所收受「嘉儷寶」酒店集團賄賂案，涉貪警員李功華、陳俊安被查出，除了收賄外，每月上酒店消費1、2次，大部分只要付成本價，有時還接受業者招待免費，轄區內有單純卡拉OK店，沒有陪酒色情，陳俊安仍登門索賄月付1萬元，業者無奈下，折衝改按三節支付，免得頻繁臨檢影響生意。

起訴指出，嘉儷寶集團從2011年起在中山區經營色情酒店，負責人曾小琪為免遭查獲經營媒介性交易，長期按集團旗下店家數，行賄管區警員，從一開始2家店要月付4萬元，到2018年4家店月付13萬元，逢三節還另外加碼，希望換得管區在消防安檢時放水，也別在臨檢紀錄上登載業者經營色情。

▲嘉儷寶酒店集團負責人曾小琪涉嫌行賄罪遭起訴。（資料照／記者游宗樺攝）

而中山一派出所第9、19勤區的前後任警員，從尚未被起訴的涂維廉開始，陸續收賄約500萬元毫不手軟，其中陳俊安涉嫌明知轄區另外一家888卡拉OK店，沒有陪酒小姐或從事色情等不法，仍在2016年間，主動登門要求業者，按月交付1萬元，業者自認沒有違法，但為了避免被找碴，頻繁臨檢影響營業，折衷承諾按三節各付1萬元，後來業者擴大經營另間同樣單純的卡拉OK，改成三節各付2萬元。

檢察官查出，李功華和陳俊安已領取國家俸祿，卻仍長期收賄，且每月至少1、2次到轄區內酒店消費，不是只付成本價，就是接受免費招待，「消費之頻率更勝前往臨檢」，嚴重掏空警察職權，罔顧警察職業尊嚴，且犯後矢口否認而毫無反省，因此請求法院將2人從重判刑。

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