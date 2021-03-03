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男警私吞7萬放抽屜送辦　還記300筆個資

▲▼ 彰化和美 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲27歲邱姓員警受理民眾拾獲裝有7萬餘元現金的皮夾，竟侵吞款項。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美警分局1名邱姓員警(27歲)將民眾撿到的7萬元現金收到自己抽屜未依規定辦理，被依侵占、偽造文書，以及違反《貪污治罪條例》等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，荒誕的行徑還不只如此，還被爆出他在2年前就疑似在路上發現一名美女騎士，記下車牌號碼狂查300筆個資，遭到調查，被記大過處分。

據了解，邱員於2018年10月從新竹縣調派到和美警分局後，現任局長金秋華才剛到任不久，警方發現他有4筆個資查詢用途書寫說明簡陋，開始深入追查，從他記下的300筆個資中，竟有高達70多筆沒辦法說出，事後發現他沒有將這些個資洩密也沒有作為其他不法用途，將他記大過處分，並將前任分局長記申誡一支、所長記過、副所長記2支申誡，全部連坐處分。

▲▼ 彰化和美 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲27歲邱姓員警受理民眾拾獲裝有7萬餘元現金的皮夾，竟侵吞款項。（報案示意圖／記者唐詠絮攝，下同）

2日金秋華對邱員侵占7萬元案件親上火線說明，白姓民眾2020年7月間在和美鎮一處路口撿到皮夾一個，裏面裝有7萬多元的現金，隨即將皮夾拿到和美派出所報案，由值班邱姓警員理，不料，邱員未依受理拾得物品規定辦理。

白姓民眾隔天再至該所請邱員開立收據，邱員仍未依規定登入拾得物系統開立收據，反而自行製作收據交由白姓民眾，並將皮夾放置邱員個人辦公桌抽屜內保管，未陳報及進行公告程序。

▲▼ 彰化和美 。（圖／記者唐詠絮攝）

白姓民眾6個月後發覺有異，2月間洽詢該案後續辦理情形，一查才發現邱員未依規定受理。警方調查相關事證後，2月25日依侵占、偽造文書以及違反《貪污治罪條例》等罪嫌，將邱姓員警移送彰化地檢署偵辦。至於裝有7萬餘元現金的皮夾，則是於2月9日依拾得物系統規定開立收據交由白姓民眾，並進行公告程序，如今邱員也調職到警備隊，靜待檢方進一步偵訊。

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