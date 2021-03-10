欠債中校暗摃國家隊口罩！上士幫忙搬貨　2軍人涉貪污3／31宣判

▲李姓中校、張姓上士涉偷國家隊口罩，檢方依貪污罪起訴2人，北院將於3月31日宣判。（圖／記者劉昌松攝、記者游宗樺攝）

記者羅志華／台北報導

政府於2020年2月間，因應嚴重疫情，投入軍隊支援口罩生產，不料北市後指部中校李志交，竟涉嫌趁支援時偷了1500片口罩，還找來張姓上士幫忙運送，之後以每片8元賣出1000片，檢方依貪污罪起訴2人；北院10日開庭，原本依《貪污治罪條例》中搬運罪起訴的張男，追加起訴共同貪污，而張男表示，他已將用掉200片口罩的1千元所得繳回，請求予以緩刑，本案將於3月31日宣判。

據了解，李志交在部隊時，找同袍投資欠下大筆債務，2月間被派到工廠支援時，找來張姓上士幫忙運送偷來的口罩，並找尋買家，沈姓士官長發覺後，曾勸李志交只要歸還口罩，就不舉報，但李男仍執意侵占，更在與朋友抱怨沈男時，嗆「我要弄死他！」

李男於審理中，表示絕沒拿工廠口罩，只是把弟弟店裡的口罩拿出來賣，也否認找張姓上士幫忙運送；檢察官依李男涉嫌盜取的口罩數量，再考量民眾於疫情最嚴重時，排隊所需耗費的時間成本，計算他的不法所得達50萬元。

而張男則在到案時即承認犯罪，於今日出庭表示，他拿了200片口罩，供母親當時頻繁進出醫院使用，不法所得1千元部分已繳回，律師辯護表示，張男於本案非屬主導地位，若法院認為他繳回的犯罪所得不足，希望在判決前能讓他補繳。

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