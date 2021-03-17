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崇右影藝科技大學攜手產學合作　超前部署培育電視人才

▲基隆崇右影藝科大與產學合作 超前部署培育電視人才。（圖／崇右影藝科技大學提供）

▲崇右影藝科技大學攜手產學合作，超前部署培育電視人才。（圖／崇右影藝科技大學提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為培養優秀電視人才，日前崇右影藝科技大學才與國內知名電視台產學合作，透過「電視人才實戰培訓班」，讓的學生有機會到電視公司實習，在經過電視台面試遴選後，共有15位獲選正式進入電視台實習，實際參與新聞、綜藝等各部門的幕後作業，提早別人一步，了解影視產業和業界接軌，畢業後直接進入電視台工作。

「電視台的工作和環境，進來實習才發現，跟原來跟自己想像中的差很多」崇右影藝科技大學演藝事業系莊雅婷進入民視電視公司公關部分享自己的實習後的心得。莊雅婷說：這幾個月的實習對自己來說是難能可貴的經驗，在學校可以容許您一再的犯錯修正，但在職場上是戰戰兢兢的，畢竟這是在學校課本中，學不到做人做事態度及職場上的專業知識。

▲基隆崇右影藝科大與產學合作 超前部署培育電視人才。（圖／崇右影藝科技大學提供）

▲透過「電視人才實戰培訓班」，讓的學生有機會到電視公司實習。

演藝事業系的楊子億爭取到去電視台綜藝部，實習RD工作，他認為一個節目呈現在觀眾面前，節目錄製前置作業需要先準備什麼東西，在自己後製剪輯發揮創意再給監製參考，也讓新媒體網路上的觀眾群們，知道藝人休息時都在做什麼或對錄影時的趣事分享給新媒體的觀眾，這都不是學校老師可以給我們的臨場經驗，也有很多都是自己碰到問題後要自己去摸索，也珍惜這樣的實習經驗，受益良多。

崇右影藝科技大學校長蔡長青說，未來還會尋求與各不同型態的媒體，結合業界提供給學生實習的機會，擴大學生的視野，對於未來就學後直接進入職場有很大的幫助。

▲基隆崇右影藝科大與產學合作 超前部署培育電視人才。（圖／崇右影藝科技大學提供）

▲15位獲選正式進入電視台實習，實際參與新聞、綜藝等各部門的幕後作業。

崇右影藝科技大學影視傳播系主任陳建雄說，我們就是讓學生不斷 地從做當中去學習，去吸取經驗。演藝系主任陳彥廷說，這很感謝民視電視台大力地幫忙開了很多部門，提供很多的實習工作名額，讓同學們實習。提前了解自己學習領域的「眉角」等職場技能，從「做中學」，用真實的角度，看見影視行業的專業面貌，提前部署，讓自已成為傳播媒體產業領域之人才。

▲基隆崇右影藝科大與產學合作 超前部署培育電視人才。（圖／崇右影藝科技大學提供）

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