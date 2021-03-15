▲光寶月親子上學堂隆重登場，公私部門攜手推展基隆家庭教育。（圖／基隆市家庭教育中心提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市家庭教育中心2021年度首度與光寶文教基金會合作，推出一系列光寶月親子成長活動，於4月10日起每週六上午假安樂行政大樓9樓創新研發中心，由光寶文教基金會講師趙凡誼老師及洪翠枝老師分別帶領家長學習親職技巧，並讓孩子從繪本中學習愛、情緒教育等議題。

基隆市家庭教育中心表示，現場有親子DIY活動，讓親子創作繽紛黏土玻璃瓶、拼貼植物畫、情緒臉譜及共創畫作，光寶文教基金會更贈送4次活動全程參與之親子，可獲得海科館主題館門票，超級豐富的活動一定要來參加！

基隆市家庭教育中心說，長期致力推動相關家庭教育活動，於家庭教育法修法後，更積極向中央爭取預算，今年度預算成長較2014年增加70.52%。2021年度4月起陸續推出親子共讀、育兒日常親職增能課程、親密之旅成長團體、聊出親子好關係活動、攜手和樂共親職、牽手練習曲及各類精緻小團體活動，活動名額有限，歡迎市民踴躍參與，詳情請上「基隆家庭教育網」及臉書粉絲頁「基隆市家庭教育中心」瀏覽。

基隆市家庭教育中心另有提供全國家庭教育諮詢專線：412-8185諮詢服務，民眾只要有伴侶相處、親子溝通、婆媳關係、子女教養、婚前交往及情緒調適等困擾，都歡迎撥打專線，將有志工給予傾聽及支持之服務。

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