▲銘傳國中校長老師超有愛，陪伴基隆監獄收容人考前衝刺。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市110年度自學進修國民中小學畢業程度（含身心障礙國民）學力鑑定考試於3月14日舉行，2021年基隆監獄計有2名收容人報考國中學力鑑定考試，邀請銘傳國中校長許文璋及主任張雁婷至監獄授課，共計12次（36小時）的課程。

基隆市教育處表示，為使失學之收容人完成國民義務教育學歷，爾後能順利復歸社會，不僅鼓勵基隆監獄收容人報名考試，並且規劃課程輔導班，邀請本市銘傳國中許文璋校長及張雁婷主任至監獄授課，從2021年1月至3月為期2個多月，針對國中數學及英語課程進行輔導，共計12次（36小時）的課程。

基隆監獄表示，感謝基隆市政府特別給予收容人精進的機會，因矯正機關收容人學科能力相對弱勢，學習動機低落，故往往需要協助推動，日前銘傳國中許校長於基隆監獄輔導課結束時，突然從身後傳來激動的聲音：「謝謝校長的教導，我後天要出監，出去後會繼續念書，我不會再進來了」。

銘傳國中校長許文璋回頭一看，原來是2020年輔導班通過學力鑑定的余姓收容人，許校長也回以溫暖肯定的笑容，並請他加油努力，情景令人動容。另銘傳國中張主任於最後一堂課親自購買書籍送給收容人，激勵他們保持動力並持續學習。

基隆市2021年規劃銘傳國中師資至監獄進行課程輔導，使基隆監獄考生成績進步，讓收容人懂得回饋並學會感激，提昇重歸社會之學識，對未來與社會接軌有相當程度的助益。

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