王美惠籲公投勿濫用　黃子哲酸：有民進黨證才能提公投

▲王美惠。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委王美惠在質詢時說，公投不要濫用，真的是勞民傷財。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲狠酸，有民進黨證才能提公投。

黃子哲17日在臉書表示，若要不勞民傷財，其實就與大選綁在一起，既便民又經濟，過去陳師孟當總統府秘書長時，也是這麼說的，歡迎王美惠一起支持「公投併大選」的公投案，通過後就會省七億。

至於王美惠呼籲不要濫用公投，黃子哲諷刺，充分顯示王美惠是位敢言敢衝，敢與民意對嗆的立院女戰神，竭誠鼓勵王美惠趕緊提出修法以遏止歪風，規定公投案只能由具有民進黨證的公民提出，就不算是濫用。

▲黃子哲。（資料照／記者張一中攝）



黃子哲提到，民進黨過去在推動公投時說，公投不是洪水猛獸，但等到2018年有七個與民進黨立場不同的公投案通過，甚至是衝擊民進黨縣市長選情後，竟然開始嫌棄公投，還修法把公投與大選脫勾，這就是民進黨典型的「賭歹筊」，輸不起比賽，乾脆直接強行修改遊戲規則，眼看今年8月可能有4個公投案，蔡政府不思如何化解民怨，反而由自家立委質疑與糟蹋公投。

黃子哲還說，王美惠說公投被濫用，是打臉過去的民進黨，是羞辱台灣的民主，恐怕也是為即將到來的公投來催票，「不同意王美惠的，請一起展現人民的力量！」