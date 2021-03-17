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中選會：公投電子連署系統　6月底完成資安檢視

▲▼立法院內政防委員會 中央選舉委員會主任委員李進勇詢答。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

公投法2018年已修法納入電子連署系統，中選會主委李進勇17日被問到系統建置進度時表示，目前已在進行最後資安檢視，預計6月底之前會有結果，再與行政院確認資安無虞後就能讓系統趕快上線。

立法院內政委員會17日邀請中央選舉委員會主委李進勇列席報告業務概況，並備質詢。李進勇在會前受訪表示，目前核四商轉公投已成案；萊豬公投、公投綁大選公投案查對中；藻礁公投則在進行二階段連署，都按照既定程序進行。

針對電子連署系統建置進度，李進勇說，中選會一直都在進行這項工作，目前在做最後檢視，希望做到資安保障，讓公民參與都能安心，「預計6月底之前會有結果」，至於上路時間則要視進行速度，6月底之前應能改善，最後與行政院確認資安無虞之下，希望讓電子連署系統趕快上線。

被問到此次公投籌備的費用，李進勇說，選務當然都有支出，除了編列年度預算外，增加出來的防疫費用，都會向政院請求動支第二預備金，行政院也都支持選務運作。

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