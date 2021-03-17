美日2+2會議批中　外交部：持續與美日緊密合作

▲美日16日在東京舉行2+2會談，由左至右依序為奧斯丁、布林肯、茂木敏充、岸信夫。（圖／路透社）



記者陳家祥／台北報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin III）16日與日本外相茂木敏充及防衛大臣岸信夫舉行「美日安全諮商（2+2）會議」，會後發布聯合聲明強調「維持台灣海峽和平穩定的重要性」及「反對中國企圖片面改變東海與南海現狀」。對此，外交部表示高度歡迎並由衷感謝美國、日本政府公開表達對台海和平穩定的重視。

外交部表示，我國政府將在既有良好基礎上持續與美國、日本及理念相近國家緊密合作，堅定捍衛民主制度及以規則為基礎的國際秩序，共同努力維護區域和平穩定與繁榮。

日本外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫以及美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀等人，16日進行高層對話，時間達1.5小時。

岸信夫會前的記者會表示，美日雙方一致認為，維持台海和平與穩定極為重要。據日媒報導，日本防衛省指出，大陸和台灣軍事失衡，差距年年擴大，且大陸近期密集出動軍機騷擾台灣防空識別區，台海安全已成為日美無法漠視的議題，岸信夫與奧斯汀將在會談中對此現狀交換意見。

會議結束後，雙方召開聯合記者會發表共同聲明，點名大陸牴觸現行國際秩序，承諾將反對脅迫區域內其他國家及破壞穩定的行徑。茂木敏充表示，日美雙方再度確認台灣海峽和平與穩定的重要性；布林肯也批評，大陸運用脅迫和挑釁，系統性蠶食香港自治、暗中破壞台灣民主，以及在南海主張違反國際法的海洋權利。