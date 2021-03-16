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韓媒稱沙塵暴來自中國　趙立堅：空汙沒有國界，中國只是途經站

▲▼南韓首爾沙塵暴。（圖／達志影像）

▲南韓媒體稱沙塵暴來自中國。（圖／達志影像）

記者魏有德／綜合報導

韓媒昨（15）日引用南韓氣象廳聲明稱，源自中國的沙塵暴侵襲，造成南韓空氣質量嚴重下降。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，根據中國監測機構分析，此次沙塵天氣源自境外，中國只是途經站，「環境和空氣污染問題沒有國界，對其起源等作出結論需要以科學監測和綜合分析為前提。」

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

趙立堅表示，蒙古國官方日前就沙塵暴危害發佈了相關消息，中國輿論沒有因為蒙古國可能是上一站而加以指責，「各方都應該以科學和建設性的態度看待相關問題，正面引導輿論，避免不必要的炒作和輕易扣帽子。」

趙立堅強調，中國高度重視防沙治沙和荒漠化治理，近年沙塵天氣明顯減少，不僅惠及本國，也為改善本地區空氣質量作出了巨大貢獻，「此次沙塵天氣說明本地區在環境治理合作方面還有很多事情要做，中方願同各鄰國和國際社會一道，攜手推進本地區和全球環境治理保護，為建設美麗清潔的世界作出積極的貢獻。」

▲北京沙塵暴。（圖／CFP）

▲北京受10年最大沙塵暴影響，景觀呈現一片黃色。（圖／CFP）

蒙古國及大陸華北地區受到近10年來最嚴重的沙塵暴天氣影響，漫天黃沙從蒙古高原、戈壁沙漠乘著季風越過黃海襲捲南韓，南韓環境部昨（15）日針對首爾市、仁川市、京畿道、大田市、世宗市、忠清南北道、光州市、全羅南北道與濟州島等11個行政區的沙塵暴危機警報調升至「關心」階段，預估16日每小時平均細懸浮微粒濃度恐怕超過150㎍/㎥。

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