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緬甸民眾攻擊陸企波及台商　外交部：已洽安全旅館安置10台灣人

▲▼ 緬甸14日鎮壓造成至少39人死亡，淪最血腥一日。圖為仰光示威者中彈被緊急送往救治的畫面。（圖／路透）

▲緬甸日前鎮壓造成至少39人死亡，淪最血腥一日。（圖／路透）

記者陶本和／台北報導

緬甸軍政府近日使用武力鎮壓抗議民眾，導致軍民衝突持續升高，緬甸抗議民眾日前闖入位於第一大城仰光（Yangon）的萊達雅（Hlaing Thar Yar）工業區，而台商企業「昌億公司」也遭到波及，有10名台籍幹部受困。外交部發言人歐江安16日表示，已洽妥安全旅館，供安置住宿用。

緬甸抗議民眾日前闖入第一大城仰光（Yangon）的萊達雅（Hlaing Thar Yar）工業區，並針對中國籍企業進行攻擊，而同樣位於萊達雅工業區的台商企業「昌億公司」也於傍晚遭到波及，抗議民眾強行進入該公司廠區，破壞警衛室與4輛公務用車，並包圍廠區，有10名台籍幹部曾受困在廠房中。

對此，歐江安稍早表示，駐緬甸代表處接獲昌億公司通報後，立即與公司的台籍幹部聯繫，代表我國政府對此一不幸事件表達關切與慰問，同時駐處立即洽請緬方派員前往該公司協助處理。

歐江安說，緬甸軍警人員於昨日晚間已進駐萊達雅工業區，並宣布戒嚴。原包圍廠區的抗議民眾已散去，10名台籍幹部均平安，留守廠房內等待情勢穩定。此外，駐處已洽妥安全的旅館，以供安置台商幹部住宿之用。

根據我駐緬甸代表處掌握訊息，在萊達雅工業區內有數家台資企業，除「昌億公司」在此波衝突中受到影響外，其他家未受到波及。

歐江安指出，緬甸軍方於2月宣布全國進入緊急狀態後，駐處一直與在緬甸的台商保持密切聯繫，並於3月9日與緬甸台商總會人員及台商代表進行視訊會議，就緬甸情勢及注意事項交換意見。

駐處也於昨日下午獲知一些中資企業遭緬甸民眾抗議的消息後，隨即通報在緬甸的台商，建議台商在工廠以緬甸文字標示為「台灣企業」及懸掛我國國旗，並向當地員工及附近居民說明為台灣工廠，避免外界人士混淆誤判。

▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

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