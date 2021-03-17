教育部停辦全國學生藝術競賽2年　賴品妤拋4點「電」潘文忠

▲民進黨立委賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

教育部連兩年停辦全國學生表演藝術類競賽團體賽，民進黨立委賴品妤17日表示，雖然教育部目前提出的方案有四點，但也不得不問教育部長潘文忠，對於才藝班升學十分重要的術科評鑑比賽，停辦後的補償方案實在令人無法接受。

賴品妤指出，頒發「109學年度全國學生表演藝術類競賽」決賽參賽資格證明書視同於競賽成績優等，但人人有獎這有何評鑑力可言，且各學區採計的狀況、採計截止的時間都不相同，竟然是各校發一張證書，讓學生再自行彩色影印填上姓名，完全沒有照顧到學生心情。



賴品妤說明，辦理線上觀摩展演，預計於3月底公布實施計畫及辦理方式，訂於5月辦理線上觀摩展演。這短短兩個月，包含寫計畫案、提出申請等行政流程，教育部的補救方式就是繼續壓縮學生們的心力與時間。



賴品妤認為，擴大辦理「好優show學生藝團活動計畫」及「表藝在地亮點計畫」，這兩項活動的時間，過去就提過會與學生準備指考和會考產生衝突，如今擴大辦理，對學生來說恐怕只是加重負擔。



賴品妤也說，教育部組成專案小組，於今年3月10日召開第1次會議，將持續蒐集各縣市政府初賽辦理經驗及意見，研議110學年度在因應疫情下如何辦理，但至今仍然沒看到解決方案。

▲教育部長潘文忠。（圖／記者屠惠剛攝）



賴品妤表示，潘文忠承諾會進行檢討，盡量廣納各方家長意見，務必保障學生的升學權益，證書發放部分也會回去改善，希望教育部必須理解家長與學生的心情，對很多高年級的孩子來說，這是一個機會，也是最後一次的回憶，「他們努力很久馬上就要畢業了」，這是非常難得的團隊機會。

賴品妤也提到，有關「班班有冷氣、校校有綠電」的計畫，感謝行政院和教育部，從前瞻預算編列了230億，推動國中、小全面裝設冷氣及電力系統改善，裝冷氣大家都支持，但她擔心的是很多學校和家長繪煩惱電費的問題。



賴品妤指出，自己的選區多位於偏鄉，連4G訊號都常常收不到，有很多學校，裝了冷氣之後，在電費與維護上，確實會比較棘手。

賴品妤說明，教育部電費補助每年有四（5、6、9、10）個月，每天以七小時計算補助電費。同時，國教署也推動學校設置太陽光電為配套措施，學校如有額外冷氣電費需求，可從太陽光電回饋金支應。

不過，賴品妤表示，新北市太陽能板設置率只有41%，希望教育部協助新北市偏鄉一起想辦法，不要讓「校校有綠電」的美意變成一場空，盡可能地落實班班有冷氣，讓班班真的可以開冷氣，為學生打造更好的學習環境。

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