返台遙遙無期華語師生陷困境！　權益小組籲教育部立即規劃入境





▲華語師來台卡關，境外生權益小組呼籲教育部近速開放入境。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部日前公開表示將考慮優先開放領取教育部獎學金的華語學生入境，但至今仍未開放。境外生權益小組認為，拖延入境長達一年已經導致華語學生與教師陷入困境，教育部不應再區分獎學金學生與非獎學金學生，而應立即比照學位生入境方式提交整體的華語學生入境計畫，報給指揮中心核定，由指揮中心根據防疫量能進行審核。

權益小組說明，對於無法入台的華語學生，缺乏透明度和明確的時間規劃導致學生不知何時能來台灣就學，嚴重影響其生活安排；對於修習遠距教學作為替代的華語學生，他們礙於連線品質和語言學習的特殊性難以獲得良好成效，許多人被迫停止華語學習；對於在台的華語學生，因為學生人數減少，大量課程停開，他們不得不選擇更昂貴的小班課程，增加在台負擔；對於華語老師，缺乏學生直接導致老師被迫減薪、甚至有不少大學恣意解僱華語教師，導致這些教師生活無以為繼。

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來自印尼的華語學生V表示，缺乏透明度會導致學生不知道如何組織生活，如果政策不確定，這會造成學生的困難，這項政策開始給國際社會對台灣的看法留下不好的印象，許多計畫入學的外國華語學生都感到失望，因為教育部沒有做出任何讓外國華語學生進入台灣的決定。

目前已因學生人數過少而失去工作的華語教師林老師則對教育部的拖延深感痛心，他認為面對疫情影響華語中心營運、華語教師工作，教育部也只毫無後援地鼓勵各大中心發展線上課程，以及讓外交部的台美教育倡議來救場以外，毫無實際作為，面對教育部對曾一手扶植，以政策吸引年輕的教師投身此一行業，最後卻帶頭棄老師們於不顧，形同把老師當免洗筷。

權益小組呼籲教育部認真對待台灣的華語教學事業，儘速向指揮中心提出華語學生入境計畫，「這不僅是維護華語師生學習、受教、工作的權利，也是對於提升台灣教育的國際形象、傳播台灣文化的重要機會」。