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教育部限水令開第一槍　「黃色燈號」地區學校泳池減供20%水量

▲▼ 泳池,游泳池。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲教育部表示，日前已發函給中南部水情吃緊縣市大學，減供校內泳池水量。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者崔至雲／台北報導

全台近日面臨嚴峻乾旱，水利署日前以希望縣市政府勸說「輔導」三溫暖、游泳池業者自主暫停用水。教育部則已在3月發函至各校，進入第一階段現水（黃色燈號），學校就要配合離峰時段減壓限水；進入第二階段限水（橙色燈號），游泳池等設施需減量供水20％。

水利署表示，水情燈號「紅燈」分區供水時，會強制三溫暖、游泳池業者停用水，目前全台尚未進入分區供水階段，因此先「輔導」業者自主暫停用水，這項作法等於是因應水情不佳的「準紅燈」措施。

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教育部指出，3月份即發函宣導節水，同時藉由各網站、臉書、綠色學校夥伴網路等平台推播節水文宣及水利署節水網站等訊息；製作「生活省水小撇步」、「省水小事」節水圖文及「校園及生活節水攻略」摺頁電子檔、環教電子報，籲請校園師生落實生活節水。

教育部提到，近期於水情燈號新增調整為黃、橙燈地區，再次辦理2場次節水抗旱說明會，並已邀請專家學者到校進行節水輔導訪視；此外，在3月3日已函知各水情燈號黃、橙燈地區，及各公私立大專校院與部屬機構，因應水情嚴峻，請配合「經濟部水情燈號意義及對應措施」與教育部「學校旱災災害應變工作流程」，調整學校用水方式及加強節水教育宣導。

依教育部「學校旱災災害應變工作流程」，進入黃燈及橙燈限水階段，學校應「優先預劃」學校或鄰近游泳池不開放時，體育課程游泳教學之調整或替代方案；進入紅燈前的限水準備階段，學校應「確認」，當該校或鄰近游泳池不開放時，游泳教學課程的調整或替代方案；進入紅燈限水階段，學校應依預先規畫之游泳教學替代方案，「執行」課程調整；解除限水後，學校應「開放」游泳池並恢復游泳教學課程。

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