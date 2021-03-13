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8成中小學自設廚房供應午餐　教育部再補助12.5億助2千校改善設備

▲▼ 8成中小學自設廚房供應午餐　教育部再補助12.5億助2千校改善設備 。（圖／教育部提供）

▲教育部補助12.5億助2千校改善設備。（圖／教育部提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

為提升學生午餐品質，教育部國教署指出，109年向行政院爭取12.5億元，全額補助全國22縣市共1,944所國民中小學，精進學校廚房安全衛生，讓家長繳交的午餐費用回歸到食材上，維護學生健康。

國教署表示，全國3,368所國中小，有80%已由學校自設廚房供餐，為維持學校廚房每日正常運作，相關日常保養檢修、更新汰換、重新整建廚房及行政資訊化皆需龐大經費。

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國教署說明，於近年學校提報申請補助計畫總額達數億元，但每年補助經費有限，緩不濟急，因此向行政院提報「國民中小學午餐廚房精進計畫」，推動改善及精進學校廚房，相關項目及措施包含補助新建廚房、自設廚房擴充為集中式廚房、廚房設施設備修繕及汰舊換新、優化自設廚房資訊及消毒設備，以及增置集中式廚房供應他校所需設備，相關經費共12.5億元，至少有1,944所國民中小學受益。

▲▼ 8成中小學自設廚房供應午餐　教育部再補助12.5億助2千校改善設備 。（圖／教育部提供）

此外，國教署每年編列21億補助經濟弱勢學童午餐費用，每年有約近40萬人次受益，該項經費賸餘款也可用於協助集中式廚房或偏遠學校食材運費、支付偏遠或小型學校廚工薪資、學校廚房整建（新建）及相關設施設備汰換等相關費用。教育部國教署同時補助70人以下偏遠地區學校廚工薪資。

國教署強調，會持續協助讓家長繳交午餐費用回到食材上，讓偏鄉學童享有和都會區同等的飲食照顧，保障學校午餐品質，促進學童健康。

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