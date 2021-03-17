停辦學生表藝團賽被批「決策不周」　潘文忠提日本案例：防疫優先

▲教育部長潘文忠。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

受到疫情影響，全國學生表演藝術類競賽團體組競賽停辦，此決議引發家長、學生不滿。教育部長潘文忠今（17日）再次重申停辦原因，並以日本去年11月合唱比賽造成20名學生染疫事件為例，認為防疫優先，需要以謹慎的態度面對防疫。

全國學生表演藝術類競賽活動每年有30萬人參與，因應疫情影響，教育部於1月25日召集各競賽主辦單位和縣市政府代表開會後，決定109學年度的個人競賽如期舉辦，團體賽則因有較高群聚感染疑慮等理由，決議停辦。

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立法院教育文化委員會今日邀請潘文忠列席就「停辦全國學生表演藝術類競賽團體賽及配套措施不足檢討」進行專題報告，會前潘文忠接受媒體訪問時他提到，1月在做決策時，正逢桃園醫院群聚流行最嚴重的期間，指揮中心非常建議各活動應停辦或緩辦，因為參與表演藝術類競賽的學生眾多，有交通南來北往、住宿的問題，因此決議做出停辦的考量。

潘文忠提到，其中一項競賽的主辦縣市，就在北部疫情緊張的地方，且表演藝術競賽需專業場地，相關場地一年多前就已預定，因此後續想要復辦也不容易。

潘文忠強調，疫情實在非常難測，且日本已有案例，合唱團比賽後20多名學生染疫，因此必須以嚴謹態度因應考量。他也重申，為讓學生有演出機會，5月會啟動線上觀摩計畫，並於暑假辦理「好優show學生藝團活動」，已請師資培育及藝術教育司增加資源、擴大辦理。

媒體追問是否決策有不周？潘文忠則表示，疫情難測，過去一年多全國國人包含學校教育人員家長，以更嚴謹的態度面對防疫，對於苦心練習學生感到「很可惜」，但從防疫來看，需要有防疫決策的考量。

