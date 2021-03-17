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海軍陸戰隊回防太平島？　邱國正：「目前不考慮」未來視情勢而定

▲▼立法院外交及國防委員會 國防部部長邱國正答詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

南海局勢持續緊繃，國防部長邱國正17日表示，早期太平島有海軍陸戰隊駐守，後來交給海巡官兵有其原因，「不要因為狀況一變，就整個調整」，因此目前不做這方面的考慮，未來則會視情勢調整。

邱國正17日赴立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。國民黨立委江啟臣質詢時指出，我國在南海有太平島，許多國家會派軍艦、潛艦到南海，且幾乎都是航空母艦，詢問國防部態度為何。

對此，邱國正強調，「太平島絕對是我們的，南海應該要保持和平，大家要共同經過和平的方法」。

江啓臣詢問，未來在南海是否會因為情勢升高，進而爆發相關衝突。邱國正則坦言，當時會擔憂，畢竟都是都軍事作為有關。

江啓臣也問，有關太平島的防衛工作，未來是否會調整相關軟硬體措施，或者考慮重新進行人力部署。邱國正說，未來將有所調整，但是只有火砲方面，人員方面則會強化訓練反應能力。

江啓臣提到，南海情勢持續升高、沒有降低，詢問國防部是否認真考慮讓海軍陸戰隊回防太平島。

對此，邱國正說明，目前已經不再考慮，當初早期有海軍陸戰隊駐守，後來交給海巡官兵，當初考慮變成海巡有其原因，「不要因為狀況一變，就整個調整」，因此目前不做這方面的考慮，未來則會視情勢調整。

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