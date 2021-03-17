美日確認台海和平重要性　邱國正：後續合作樂觀其成

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

日本防衛大臣岸信夫16日與美國國防部長奧斯汀進行雙邊會談，岸信夫會後表示，雙方有共識台灣海峽的安定與和平相當重要，且同樣對造成緊張的中國海警法抱持疑慮。對此，國防部長邱國正17日表示，國防部樂觀其成。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及奧斯汀（Lloyd Austin）15日搭乘專機抵達日本，16日下午美日外交與國防首長分別舉行雙邊會談後，布林肯和奧斯汀則與日本外相茂木敏充和岸信夫舉行「日美安全保障協議委員會」（2加2會談）。

邱國正17日赴立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。邱國正會前受訪時表示，就我遇到強大敵國、對我們有壓力的，各國在台海問題都有認知，以後的合作不管是平常既有的基礎，或是另外產生議題的，「都很正面，我們都樂觀其成」。

談及台美建構聯合飛彈，防禦防堵中共東風飛彈威脅機制，邱國正則說，台灣跟友軍之間有很多溝通管道，「有些議題可以加進去，有些議題持續談，都在範疇裡面」，至於要談到什麼樣的地步，國軍當然要努力，還有很多地方需要經過一番商討、雙方共同研擬，才會有比較具體的做法。

此外，有關潛艦國造包括「戰鬥系統整合」、「數位聲納系統」及「輔助裝備系統（潛望鏡）」等3項紅區裝備，均已獲美方輸出許可，邱國正也重申，該要獲得的都已經獲得，手續都已經完成，美方也有很好的回應，後續按照既有的計畫走。

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