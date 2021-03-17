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黃曙光6月屆退續任參謀總長？ 國防部長回應了

▲▼參謀總長黃曙光出席「後備指揮部支援口罩增產有功人員表揚典禮」。（圖／記者李毓康攝）

▲潛艦小組召集人、參謀總長黃曙光。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

台灣持續推動潛艦國造，潛艦小組召集人、參謀總長黃曙光二級上將預計今年6月屆齡退伍。對此，國防部長邱國正17日表示，小組召集人已有安排，但目前還沒有定案。

邱國正17日赴立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。民進黨立委蔡適應質詢時表示，黃曙光預計今年6月屆退，先前有媒體報導，黃曙光將晉任一級上將、繼續擔任參謀總長，詢問國防部有無此事。

對此，邱國正表示，自己到目前沒有不知道有這件事，他只知道黃曙光6月要屆退，但沒有計劃要晉任一級上將。

蔡適應指出，黃曙光除了擔任參謀總長此軍令系統要職，另一個重要職位為潛艦國造小組召集人，且在黃曙光在海軍司令任內即擔任，詢問黃曙光屆退後的後續人選是誰。

邱國正說明，黃曙光確實將屆齡退伍，任何工作推動都有延續性，國軍針對潛艦國造小組召集人的人選已有安排，但目前還沒有定案，國防部不便對外說明。

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