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邱國正：自己的國家自己救　中共要打多久「我陪多久」

▲▼立法院外交及國防委員會 國防部部長邱國正答詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

美國印太司令部司令戴維森日前提出警訊表示，中國大陸很可能會在6年內入侵台灣，並企圖在亞洲地區取代美國影響力。對此，國防部長邱國正17日表示，國軍會做好本務工作，不會因為其他國家有什麼言論，就做大幅度地調整，「自己的國家自己救，你要打多久我陪多久」。

邱國正17日赴立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。國民黨立委廖婉汝質詢時指出，共機頻擾台成為常態，去年侵擾我空域90天、總共有380架次，飛行維保成本更超過17億元。

廖婉汝再指，共機今年已經擾台49天、總共有128架次，飛行維保成本粗估2.8億，質疑對方打的是消耗戰、最後會成為慣性，詢問國軍是否會因為鬆懈變成為「木馬屠城記」。

廖婉如也說，戴維森聲稱台海6年內恐有衝突，美方最快可以在17天抵達第一島鏈，再按照國軍之前的說法，如果最後戰到一兵一卒能夠維持7天，詢問我國未來將面臨什麼戰爭。

對此，邱國正表示，中共擾台必非短期，國軍持續嚴密監控，也都有應對方法，也知道這是消耗戰的一環，後續將持續調整監控方法，並且持續掌握敵情掌握，這都是現在在做的。

邱國正說明，不管是17天也好、7天也罷，他已經防範到下6個鐘頭什麼狀況、會怎麼處理，「不能國外講6年就設定6年，國外也有說1年、2年、6個月的」，對國軍來講，未來都要考量。

邱國正強調，國軍會做好本務工作，不會因為其他國家的言論，就做大幅度調整，「自己的國家自己救，你要打多久我陪多久」，因此沒有撐多久的問題

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