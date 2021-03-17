綠委爆民眾後悔簽藻礁公投連署　中選會：第二階段連署不得撤回

▲中央選舉委員會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

「珍愛藻礁」公投案第二階段連署已搜集近70萬份連署書，18日將遞交中選會。民進黨立委羅美玲17日在立法院內政委員會質詢時指出，有民眾反映在了解公投內容後，反悔想撤回連署。對此，中選會主委李進勇回應，公投進入第二階段後就不得撤回，連署人僅能向領銜單位要求撤案，但屬私法範疇，若領銜單位不同意撤案，中選會也無權介入。

羅美玲指出，近日接到很多民眾反映，認為當初在連署藻礁公投時資訊片面不完整，連署後反悔想撤回，詢問中選會要如何處理。

李進勇回應，確實也有民眾直接向中選會反映，希望撤回連署，但根據公投法規定，只有在第一階段提案中有撤回的規定，進入第二階段連署後沒有相關規定。

李進勇表示，若要修法恐曠日費時，因此目前無相關法規下，連署人僅能向領銜單位要求撤掉連署，中選會沒有權責處理。

但羅美玲仍認為，民眾不管在哪個階段，都應該有撤回連署的權利，此外，若口頭向領銜單位要求徹回遭拒絕，屆時走上訴訟同樣也是曠日費時，到時公投案也結束了。

李進勇表示，過去很少發生連署後要撤回的案例，這次確實是比較多，甚至有民眾直接找上中選會想撤回連署，但當公投案進入第二階段，中選會的責任就是依法查對、審核，至於連署人與領銜單位之間屬私法範疇，公家機關無法處理，至於有無修法必要，中選會會進行檢討，大家共同討論。

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