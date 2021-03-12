陳柏惟把反對者比喻成猴子　刪Q總部：今年暑假讓中二立委離開國會

▲台灣基進黨立委陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案第一階段審核通過，日前他受訪時表示該做的事還是要做，並諷刺「動物園的獅子沒辦法決定獼猴要幹嘛」。提案罷免領銜人楊文元12日赴中選會領取第二階段表格，他表示，這場罷免案無關藍綠、統獨，明天起將展開為期60天的第二階段連署，盼今年暑假就要讓這位不適任的中二立委離開立法院。

楊文元表示，第二階段連署門檻為第一階段提議的10倍，必須超過29112份才能達到門檻，但其中一定會有資料填寫錯誤或資料模糊不完整的，所以目標至少要達到40000份才能安全過關，短短60天的時間除了收集連署書之外，還包括造冊、複印、初步審查、送件等都需要時間。

因此，楊文元說，接下來他與罷免志工團隊也會深入大街小巷，在最快的時間、爭取更多鄉親朋友的認同，並徵求到目標數量的連署書；預計在5月12日前送件，若一切順利，6月23日陳柏惟罷免案就能正式成立，今年的7、8月份就可能舉辦罷免投票。

楊文元也提到，目前仍在積極招募志工，包括整理連署書、連署書代收、甚至到街頭巷尾徵求連署書都需要大量的人力，需要更多志同道合的夥伴加入，罷免行動才能順利進行，罷免陳柏惟的粉絲專頁上也貼出招募志工的文章。

對於罷免被牽扯進為「政治對立」，楊文元指出，罷免陳柏惟無關藍綠、沒有統獨問題，只有陳柏惟政見跳票、無心服務地方、背棄人民食安健康、刻意分裂族群造成對立、立院發言荒腔走板等問題，近期更在受訪將自己比喻為獅子、不支持他的人比喻成猴子。

楊文元表示，甚至日前經濟部長王美花指若藻礁公投通過，台中電廠必須要燒更多的煤來補足電力缺口，陳柏惟身為在地立委，為了護航執政黨政策，居然噤若寒蟬，令人遺憾；如此鄙視選民、忽視反對聲浪、罔顧人民健康的立委，如何代表台中市第二選區全體民眾的聲音呢？呼籲選區鄉親勇敢站出來，今年暑假就要讓這位不適任的立委離開立法院。

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