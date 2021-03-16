藻礁公投成質詢焦點　鄭文燦：希望藻礁跟三接並存

▲陳睿生質詢市府於藻礁保育成果。（圖／市議會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦16日於議會進行施政報告，綠營議員陳睿生、楊家俍、郭蔡美英、黃景熙等人，紛紛提出有關藻礁公投、保育等議題質詢，要求說明。鄭文燦表示，未來不論公投結果如何，都希望讓藻礁跟三接能並存。觀音籍議員郭蔡美英則提出，環團提出藻礁公投案，她認為，藻礁公投應比照核四公投，由在地的觀音人自己公投。

▲郭蔡美英提出，藻礁公投應由在地的觀音人自己公投。（圖／市議會提供）



陳睿生於質詢藻礁保育成果指出，藻礁議題近期引發全國民眾關注，認為外界不瞭解桃園自升格後對藻礁保育所投注的用心，要求鄭市長說明。對此，鄭市長表示，市府站在保護藻礁優先的立場上，積極推動各種政策，包括率先全國成立「海岸管理工程處」，並針對桃園沿海四大生態亮點：許厝港國家級重要濕地、草漯沙丘、觀新藻礁及新屋石滬，透過「野生動物保育法」、「濕地保育法」、「文化資產保存法」、「海岸管理法」等法律予以保護。

鄭文燦強調，桃園海岸線全長27公里，將近87%已納入保護範圍，也因此大家可以看見觀新藻礁的復育情況十分良好，而市府6年來全力推動藻礁污染源管制計畫，解決工業污染及海岸垃圾問題，從2014年12月25日至今年2月期間，總共稽查廠家1萬2,228家次，告發1,400家次，勒令停工95次、移送16次，合計裁處金額達3億2,763萬元。市府也集結民間志工力量，設立17個海岸巡護隊、3個環保潛水隊、2個環保艦隊，一同守護桃園海岸線。

他也提到，市府投入1,500多萬元經費成立藻礁生態教育中心，並與學校及社區合作成立濕地教室、石滬教室、牽罟教室等，希望海洋保育觀念向下扎根。此外，市府也與國立海洋大學合作，向經濟部爭取1.2億元經費，配合海大自籌約4,000萬元經費，規劃闢建藻礁暨海洋生態館，對於發展沿海生態旅遊亮點也十分有助益。中央也將規劃設立10億元藻礁保育基金，市府會積極爭取由桃園執行，持續守護藻礁。

鄭文燦說，因應核四封存，104年行政院核定觀塘三接開發案可行性報告， 並爭取地方政府的支持，但當時他即要求開發計畫必須先通過環評，後來環評順利通過，環團提出的行政訴訟也敗訴，但市府絕對不放棄仍以保育優先為原則，考量到列為嚴格管制的保護區，當地居民與漁民不得開發及進入，地方鄉親對此方案有所疑慮。因此，將依照專業分析在未來提列適當等級保護方式，例如，比照草漯沙丘地質公園或觀新藻礁保護區等方式推動保育工作，未來不論公投結束如何，都希望讓藻礁跟三接能並存。

他感謝所有環團提供寶貴意見，提到天然氣接收港工程將延伸至外海，是否衝擊外海海底魚礁生態是專業問題，須交由專業團隊鑑定，市府基於海岸保護的立場，將協請經濟部、中油盡可能把工程的衝擊降至最低。鄭市長說，開發案面積從原先的232公頃縮減至23公頃，這個決定也許不是100分，但是出發點絕對是為了維護藻礁生態，減少海岸衝擊，這是能源穩定及環境保護權衡下不得已的選擇，需要各界理性討論。他認為在「保育藻礁優先」、「能源轉型優先」、「公共討論優先」等三大原則下，盡全力因應這項議題，也呼籲各界不要互相否定及對立。

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