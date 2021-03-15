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臉書分享「兒童情色內容」帳號遭限制　潘忠政：被檢舉歧視同志

▲▼珍愛藻礁公投領銜人潘忠政。（圖／記者徐政璿攝）

▲臉書帳號被限制，潘忠政說，接受臉書機制。（圖／記者徐政璿攝）

記者許展溢／台北報導

藻礁公投連署領銜人潘忠政的臉書帳號，日前被限制使用，30天內不能直播、下廣告，不少網友到他的臉書留言質疑一定是網軍惡意檢舉，但臉書官方發言人今回應，是該用戶分享兒童情色化相關內容才遭到限制。潘忠政表示，接受臉書機制。

臉書指出，不允許有關兒童性剝削或危害兒童的內容，該用戶因分享兒童情色化相關內容，該內容違反 Facebook《社群守則》而遭刪除，並限制該用戶帳號之部分功能。臉書表示，為打造大眾自由表達、盡情發聲的平台，並維護包含兒童、性別等族群的網路安全，使平台服務不受濫用，因此制定《社群守則》，違反者將限制其 Facebook 帳號之相關功能。

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對於臉書回應，潘忠政接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，若認定違反他們的原則，「尊重臉書的機制」，不能直播、下廣告30天，這兩項現在也用不上，據有人跟他轉敘了解，是有人檢舉他歧視同志，但詳細情況還要查證。潘忠政強調，如果有人指控他歧視同志，正好也是個澄清機會，過去一直都認為這是進步價值，不僅臉書發文，也參加過同志遊行，絕對不可能有此事。

潘忠政認為，現在有一群人有目的性要讓很多人對藻礁公投反感，居心叵測，並強調覺得很多事情，有心人士要怎麼說都隨便，有沒有這些事或事實，自己心裡很清楚，臉書若機制認為有違反，就接受這個限制。

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