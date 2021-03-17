國台辦推銷「農林22條」三特點　朱鳳蓮：幫忙拓展大陸內銷市場！

▲大陸國台辦今（17）日舉行例行記者會，由國台辦發言人朱鳳蓮、農業農村部和國家林草局負責人，介紹對台農林22條措施發布情況。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸國台辦、農業農村部、林草局等共11部委，17日聯合推出對台「農林22條措施」，吸引「台胞台企」布局大陸農林業，國台辦發言人朱鳳蓮17日表示，該措施與先前惠台31條、26條一脈相承，進一步為台胞台企參與大陸農業林業高品質發展及鄉村振興提供同等待遇。

朱鳳蓮說，「農林22條措施」有三大特點：一是立足新發展階段。隨大陸加快實施農業林業高品質發展及鄉村振興戰略，台胞台企在大陸農業林業領域發展擁有更光明的前景和更多的機遇。

▲農林22措施在暫停台灣鳳梨進口後推出，引發關注。圖為來自台灣的鳳梨在上海超市販售。（圖／記者陳政錄攝）

她說，措施立足新發展階段，鼓勵台胞台企抓住機遇、升級發展。如第10、11、12條，支持發展鄉村特色農業、林草生態產業，參與農村一二三產業融合發展，參與智慧農業、綠色投入品等方面的研發創新、成果轉化與技術服務。

第二，是契合台胞台企實際需求。朱鳳蓮說，措施貼近基層台胞需求，聚焦關心的普遍性問題，如第1、2條對農村土地經營權和林地經營權，第4、5、6條對融資問題，第22條對開拓內銷市場提出了有針對性的解决措施。

第三是涵蓋面廣、支持力度大。朱鳳蓮說，措施支持台胞台企參與城鄉冷鏈物流基礎設施、畜牧水產養殖等多個領域的建設和生產經營，鼓勵台企參與農林產品國家標準起草，支持台胞參與鄉村建設，基本涵蓋了在農業林業領域發展的各個方面；並就涉農涉林資金補助申請、深化台企與農墾企業合作、加强台灣農民創業園建設等方面提出具體措施，為台胞台企提供有力支持。

朱鳳蓮說，下一步，國務院台辦、農業農村部、國家林草局等部門將落實落細各項措施，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞親情和福祉。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，上月底，大陸國家海關總署才因「截獲檢疫性有害生物」，暫停台灣鳳梨進口，引發兩岸「鳳梨之亂」，此時推出農林22條措施，更引發關注。大陸國台辦今日舉辦例行記者會，會上特別邀請大陸農業農村部對台灣農業事務辦公室副主任蔣建平、國家林草局港澳台辦公室副主任胡元輝，回應媒體提問。

朱鳳蓮還說，措施推出是全面貫徹十九届五中全會和習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的講話精神，以及不久前公佈的《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出，完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，持續出台實施惠台利民政策措施，讓台灣同胞分享發展機遇，參與大陸經濟社會發展行程。

大陸對台「農林22條措施」，在農業林業領域發展涉及的農地林地使用、融資便利和資金支持、投資經營、研發創新、開拓內銷市場等方面，共22條措施。

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