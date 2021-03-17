必求考運祖師爺！　兩岸攜手發揚「文昌帝君文化」

▲第五屆海峽兩岸文昌文化交流活動 。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／綜合報導

每年農曆二月初三是文昌帝君張亞子的誕辰日，第五屆海峽兩岸文昌文化交流活動也在四川梓潼縣盛大舉行，這也是2021年四川第一個大規模、高規格的川台交流盛會，也是在梓潼文昌祖庭於2020年12月被大陸國台辦批准設立為「海峽兩岸交流基地」後，又一次開展的兩岸文化、經貿交流盛會。

說起文昌帝君最早歷史起源四川，在古代被稱為文昌星或文星，被認為是主導文運功名的星宿，掌管的功名與祿位的科舉之神。演變到至今成為讀書人求智慧、得考運的必拜之神。尤其，兩岸學子面臨大考一定會祭拜文昌帝君，祈望考試順利、如願高中功名。

▲四川省台辦副主任袁明。（圖／主辦單位提供）

近年，海峽兩岸文昌文化交流活動也成為最受歡迎的人文交流品牌，儘管受隔離檢疫影響，第五屆海峽兩岸文昌文化交流活動十分熱鬧，來自兩岸嘉賓200多人在現場共襄盛舉，其中近50位來自大陸多地的台商台生、專家學者前往梓潼參加活動。

四川省台辦副主任袁明於開幕式致辭強調，「四川願同台灣同胞分享發展新機遇，深化川台交流合作，希望和我們攜手同心，共同推動兩岸關係雲開霧散、春暖花開。」

▲四川梓潼活動現場與台灣現場近200位民眾連線。（圖／主辦單位提供）

開幕式結束後，舉行莊嚴肅穆的祭祀大典。祭祀活動與在台灣彰化鹿港文武廟文祠廣場的祭祀現場雲端互動，梓潼活動現場與台灣現場近200位民眾和文昌信眾一起線上交流。

沿襲古老的廟會習俗，三通聖鼓，梓潼七曲山大廟正門徐徐開啓，辛丑年文昌祭祀大典拉開帷幕。兩岸嘉賓身披綬帶，肅立注目，按照傳統文昌祭祀「三獻禮」規制。初獻禮環節，21名兩岸學子身著漢服向文昌帝君恭獻書卷，演繹誦讀「善書三聖經」之一的《文昌陰騭文》節選，莘莘學子的表演，形象地傳播出文昌文化所倡導的扶危濟困、助人為樂的道德思想。

▼祭祀大典結束後，兩岸學子在七曲山大廟正殿祭拜文昌、祈求學運。（圖／主辦單位提供）

▲台生伍貞螢 （右二）。（圖／主辦單位提供）

文昌崇拜風行兩岸，也讓受邀台灣嘉賓留下深刻印象。在成都中醫藥大學就讀台生伍貞螢首次體驗穿漢服誦讀《文昌陰騭文》，「在台灣就會拜文昌，但來到文昌祖庭祭拜還是第一次。會給家人和更多台灣同學分享心得，希望疫情過後他們能有機會來文昌祖庭尋根祭祖。」

長期在成都發展的台商謝柏園，本身是「文昌杯」 兩岸青年巴蜀文化創意設計大賽發起人之一，他說，「2018年起就帶台灣學生來綿陽研學，多次到訪文昌祖庭，參加這麼隆重的文昌祭祀大典還是頭一回。」未來，希望繼續通過文化研學與文化創意大賽相結合方式，讓更多台灣青年感知文昌文化，增進對巴蜀文化的瞭解，知道文化的根在哪裡。

▼ 文昌祭祀大典亞獻禮環節（右一台商謝柏園）。（圖／主辦單位提供）