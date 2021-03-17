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兩岸推「疫苗互認」？　國台辦回應：望人員往來恢復正常

▲▼北京首都機場入境檢疫。（圖／記者陳政錄攝）

 ▲▼北京首都機場入境檢疫。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

中國大陸日前提出和多國協商「國際旅行健康證明」、「疫苗護照」，對於兩岸是否也可比照辦理，或陸方可視疫情逐步放寬台灣人赴陸隔離標準？大陸國台辦發言人朱鳳蓮17日表示，有關方面會綜合考慮各方因素進行研究處理，並指「台灣方面至今沒有恢復開放大陸居民赴台，這是兩岸人員正常往來最大的障礙。」

對於兩岸是否會有「疫苗互認」。朱鳳蓮說，經過一年多的疫情影響，兩岸群眾的心情都是一樣的，我們希望看到在疫情防控常態化情况下，隨著疫苗接種不斷推進，兩岸人員往來能够逐步地恢復正常。

▲▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

朱鳳蓮接著說，台灣方面至今沒有恢復開放大陸居民赴台，這是兩岸人員正常往來最大的障礙。至於能否為來大陸的台灣同胞調整防疫措施，有關方面會綜合考慮各方因素進行研究處理。

值得注意的是，近日廈門台協向兩岸政府反映，希望能優先恢復「小三通」，朱鳳蓮回應，去年以來，金門馬祖地區沒有一例新患肺炎本土確診病例，福建也已經390多天，沒有本土的確診病例，兩地的居民都希望能夠盡快的恢復小三通。

他說，陸方希望能民進黨多做有利於兩岸交流合作的事，而不是千方百計地進行阻撓、限制，搞政治操作。

有媒體提問，接下來大陸對台灣民眾在大陸接種新冠疫苗，有何安排?朱鳳蓮說，大陸高度重視和關心台灣民眾的健康權益，積極有序安排在大陸台胞接種疫苗。2020年12月下旬以來，按照疫苗緊急使用統一部署，各地台辦在當地政府統籌下對從事進口冷鏈、口岸檢疫等九類重點人群台胞一視同仁，按屬地管理、自願申請、知情同意的原則，納入當地免費接種安排。

另對國際奧會將從中國大陸採購新冠疫苗，提供給東京奧運會參賽運動員，台灣運動員是否使用的問題，朱鳳蓮說，我們相信國際奧會會作出妥善安排。

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